Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu! - Antena Sport

Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 19:44

Iuliu Mureșan, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a anunţat că echipa din Gruia nu se va opri din a face transferuri după ce l-a adus pe fiul celebrului Zlatko Zahovic, Luka Zahovic (30 de ani).

Iuliu Mureşan a transmis că CFR Cluj va mai aduce un fundaş central, studiind piaţa pentru a mai transfera, pe lângă un fundaş, un alt jucător.

Iuliu Mureşan a anunţat alte transferuri la CFR Cluj

“Am tremurat puţin mai mult, dar am avut încredere în echipă. Echipa e pe un trend foarte bun şi am ştiut că, până la urmă, o să reuşim să întoarcem rezultatul.

Am avut emoţii, într-adevăr. În ultimele minute am făcut ce trebuia. Terenul foarte greu, din păcate.

(n.r: de gafa lui Popa) La Popa a fost mingea alunecoasă, noroioasă. Se întâmplă. Important e că echipa a compensat, oricare poate greşi. Am şi uitat de acea greşeală.

Metaloglobus e o echipă incomodă, nu e o echipă rea, au un antrenor foarte bun.

Vestiarul e tot mai unit, când am venit eu era dezastru. Am reuşit să ne unim toţi şi să tragem în aceeaşi direcţie.

Mai aducem jucători. Am adus un atacant, pe Zahovic. (n.r: L-aţi adus pentru că îl ştiaţi pe tatăl lui?) Nu, eu nici nu m-am prins că e fiul lui. I-am zis că are un nume de fotbalist. «Da, păi tata a fost…» (n.r: fotbalist – fostul internaţional sloven Zlatko Zahovic).

(n.r: Pe cine mai aduceţi după Zahovic) Sigur un fundaş şi mai vedem. La fundaşii centrali e problema cea mai mare”, a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.

CFR Cluj – Metaloglobus 4-2

Echipa clujeană CFR Cluj a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 24-a din Liga 1.

În Gruia, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin Visicm acesta profitând de o uşoară deviere a lui Kun. Cinci minute mai târziu Alibek Aliev a înscris din faţa porţii, unde a primit o pasă excelentă de la Cordea. Oaspeţii nu au renunţat şi Ely Fernandes a ratat de puţin ţinta, în minutul 29, iar la pauză s-a intrat cu scor 1-1. Clujenii au pus presiune pe poarta lui Gavrilaş încă din startul părţii secunde şi Korenica a trimis în bară, în minutul 49, pentru ca bucureştenii să înscrie două minute mai târziu, când Mihai Popa a scăpat în plasă, printre picioare, şutul lui Sîrbu.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a arătat punctul cu var în minutul 67, pentru un fault în careu asupra lui Aliev şi Cordea a transformat cu multe emoţii, trăgând slab, dar fiind ajutat de teren, în minutul 70. Însă elevii lui Pancu s-au impus pe final de meci. Korenica a înscris pentru 3-2 în minutul 88, şi Cordea a stabilit rezultatul final, în minutul 89, înscriind pentru CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.

CFR a ajuns la 35 de puncte şi este pe locul 8, mai aproape de play-off, în timp ce Metaloglobus e ultima, cu doar 11 puncte.

Citește și:
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
