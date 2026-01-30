Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu! - Antena Sport

Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a anunţat că echipa din Gruia nu se va opri din a face transferuri după ce l-a adus pe fiul celebrului Zlatko Zahovic, Luka Zahovic (30 de ani).

Iuliu Mureşan a transmis că CFR Cluj va mai aduce un fundaş central, studiind piaţa pentru a mai transfera, pe lângă un fundaş, un alt jucător.

Iuliu Mureşan a anunţat alte transferuri la CFR Cluj

“Am tremurat puţin mai mult, dar am avut încredere în echipă. Echipa e pe un trend foarte bun şi am ştiut că, până la urmă, o să reuşim să întoarcem rezultatul.

Am avut emoţii, într-adevăr. În ultimele minute am făcut ce trebuia. Terenul foarte greu, din păcate.

(n.r: de gafa lui Popa) La Popa a fost mingea alunecoasă, noroioasă. Se întâmplă. Important e că echipa a compensat, oricare poate greşi. Am şi uitat de acea greşeală.