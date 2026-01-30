Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 21:09

Comentarii
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel de foc” pentru trofeu

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina/ Profimedia

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina e finala de la Australian Open 2026. Duelul „de foc” de la Melbourne va fi în format live text, pe as.ro, sâmbătă dimineața, de la ora 10:30. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele jucătoare au avut un parcurs excelent până în finala de la Australian Open, fără să cedeze vreun set. În semifinale, Aryna Sabalenka a eliminat-o pe Elina Svitolina, iar Elena Rybakina, ocupanta locului 5 WTA, pe Jessica Pegula. 

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open 

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina se vor duela pentru a 17-a oară. Liderul WTA conduce la „directe”, scor 9-7, ultima confruntare având loc anul trecut în finala Turneului Campioanelor, meciul fiind câștigat de kazahă, scor 6-3, 7-6.  

Cele două jucătoare s-au duelat și în finala Australian Open 2023. Aryna Sabalenka s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-4. Bielorusa a câștigat trofeul și un an mai târziu, în 2025 pierzând însă finala în fața lui Maddison Keys.  

Aryna Sabalenka își poate trece în palmares al cincilea trofeu de Grand Slam, după cele două cucerite la Australian Open, și încă două la US Open (2024, 2025). Elena Rybakina, de cealaltă parte, s-a impus la Wimbledon 2022, după o finală cu Ons Jabeur.  

Reclamă
Reclamă

Parcursul Arynei Sabalenka de la AO 2026 

  • Tur 1: Rakotomanga Rajaonah – 6-4, 6-1 
  • Tur 2: Zhuoxuan Bai – 6-3, 6-1 
  • Tur 3: Anastasia Potapova – 7-6, 7-6 
  •  Optimi: Victoria Mboko – 6-1, 7-6 
  • Sferturi: Iva Jovic – 6-3, 6-0 
  • Semifinale: Elina Svitolina – 6-2, 6-3 

Parcursul Elenei Rybakina de la AO 2026: 

  • Tur 1: Kaja Juvan – 6-4, 6-3 
  • Tur 2: Varvara Gracheva – 7-5, 6-2 
  • Tur 3: Tereza Valentova – 6-2, 6-2 
  • Optimi: Elise Mertens – 6-1, 6-2 
  • Sferturi: Iga Swiatek – 7-5, 6-1 
  • Semifinale: Jessia Pegula – 6-3, 7-6 
Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată
21:55
Dinamo – Petrolul 1-1. “Câinii” au ratat victoria şi locul 1 din cauza unei gafe monumentale a lui Epassy!
21:35
Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo – Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini”
21:13
VideoJurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători!
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj
21:06
OFICIAL | Doi jucători au plecat de la Rapid! Anunţul clubului patronat de Dan Şucu
20:55
Simona Halep, la tragerea la sorţi a tabloului Transylvania Open: “Un loc aproape de inimă”! Adversarele româncelor
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”