Aryna Sabalenka - Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu - Antena Sport

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina e finala de la Australian Open 2026. Duelul „de foc” de la Melbourne va fi în format live text, pe as.ro, sâmbătă dimineața, de la ora 10:30.

Ambele jucătoare au avut un parcurs excelent până în finala de la Australian Open, fără să cedeze vreun set. În semifinale, Aryna Sabalenka a eliminat-o pe Elina Svitolina, iar Elena Rybakina, ocupanta locului 5 WTA, pe Jessica Pegula.

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina se vor duela pentru a 17-a oară. Liderul WTA conduce la „directe”, scor 9-7, ultima confruntare având loc anul trecut în finala Turneului Campioanelor, meciul fiind câștigat de kazahă, scor 6-3, 7-6.

Cele două jucătoare s-au duelat și în finala Australian Open 2023. Aryna Sabalenka s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-4. Bielorusa a câștigat trofeul și un an mai târziu, în 2025 pierzând însă finala în fața lui Maddison Keys.

Aryna Sabalenka își poate trece în palmares al cincilea trofeu de Grand Slam, după cele două cucerite la Australian Open, și încă două la US Open (2024, 2025). Elena Rybakina, de cealaltă parte, s-a impus la Wimbledon 2022, după o finală cu Ons Jabeur.