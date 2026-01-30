„Dacă fac ca o maimuță...”. Daniel Pancu, reacție savuroasă după ce CFR Cluj s-a apropiat de play-off - Antena Sport

Daniel Pancu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu 4-2 pe Metaloglobus, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul a vorbit despre șansele de calificare în play-off ale echipei sale, care s-a apropiat la un singur punct de Oțelul, ocupanta locului șase.

Daniel Pancu a transmis că CFR Cluj are elan, pe acest final de retur, și se poate gândi la calificarea în play-off. Antrenorul clujenilor a mai subliniat că programul este unul bun pentru echipa sa, așteptându-se însă ca elevii lui să facă și pași greșiți, după cinci victorii consecutive.

Daniel Pancu, prima reacție după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2

Daniel Pancu a și glumit la finalul partidei cu Metaloglobus, mărturisind că își regretă reacțiile pe care le are pe parcursul meciului, la marginea terenului.

„Pe toți adversarii îi urmăresc. E o echipă care joacă în unele momente mult peste nivelul de la jumătatea clasamentului. E o echipă cu salarii foarte mici, dar au principii, atacă spații. Într-un context în care joacă fără presiune, și asta e adevărat, dar se vede clar un joc antrenat, asta i-am spus lui Mihai, dacă avea jucători cu calitate obținea mult mai mult.

Eu glumeam cu conducerea când l-am adus, le spuneam că din multe puncte de vedere vom fi mai câștigați decât cu Louis Munteanu. Când e jocul blocat, el o punea la vinclu, dădea la poartă, dar Cordea în economia jocului, vine cu fața la poartă. Cred că avem atacanți de mare calitate.