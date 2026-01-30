„Dacă fac ca o maimuță...”. Daniel Pancu, reacție savuroasă după ce CFR Cluj s-a apropiat de play-off - Antena Sport

Închide meniul
„Dacă fac ca o maimuță…”. Daniel Pancu, reacție savuroasă după ce CFR Cluj s-a apropiat de play-off

Publicat: 30 ianuarie 2026, 19:37

Daniel Pancu, bucurie pe bancă la CFR Cluj/ Profimedia

Daniel Pancu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu 4-2 pe Metaloglobus, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul a vorbit despre șansele de calificare în play-off ale echipei sale, care s-a apropiat la un singur punct de Oțelul, ocupanta locului șase.

Daniel Pancu a transmis că CFR Cluj are elan, pe acest final de retur, și se poate gândi la calificarea în play-off. Antrenorul clujenilor a mai subliniat că programul este unul bun pentru echipa sa, așteptându-se însă ca elevii lui să facă și pași greșiți, după cinci victorii consecutive.

Daniel Pancu, prima reacție după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2

Daniel Pancu a și glumit la finalul partidei cu Metaloglobus, mărturisind că își regretă reacțiile pe care le are pe parcursul meciului, la marginea terenului.

Pe toți adversarii îi urmăresc. E o echipă care joacă în unele momente mult peste nivelul de la jumătatea clasamentului. E o echipă cu salarii foarte mici, dar au principii, atacă spații. Într-un context în care joacă fără presiune, și asta e adevărat, dar se vede clar un joc antrenat, asta i-am spus lui Mihai, dacă avea jucători cu calitate obținea mult mai mult. 

Eu glumeam cu conducerea când l-am adus, le spuneam că din multe puncte de vedere vom fi mai câștigați decât cu Louis Munteanu. Când e jocul blocat, el o punea la vinclu, dădea la poartă, dar Cordea în economia jocului, vine cu fața la poartă. Cred că avem atacanți de mare calitate.  

Acum vorbesc despre play-off, cu jumătate de gură, dar vorbesc. În teorie, programul e mai ușor decât atunci când am venit eu, că am jucat cu echipe de play-off. Acum e care pe care, suntem echipa cu elan, dacă rămânem sănătoși, uniți…turbulențe vom mai avea doar că s-a strâns clasamentul, dar echipa care vine cu elan e cea mai avantajată la final.  

Încă am foarte mare încredere în jucători, e un defect, mi l-am mai corectat. Când mă gândesc că mai fac ca o maimuță pe margine…asta vine după discuții cu jucătorii. Când fac precum maimuțele, să știți că era pentru că vorbisem altfel. Suntem la fotbal, emoțiile nu pot fi controlate. Echipa o fac la antrenamente, dacă nu-i văd bine…în prima repriză nu m-am implicat mai deloc. În a doua repriză a trebuit să fac precum spuneam, dar lucrurile s-au reglat”, a declarat Daniel Pancu, conform primasport.ro, după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.

CFR Cluj – Metaloglobus 4-2 

În Gruia, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin Visicm acesta profitând de o uşoară deviere a lui Kun. Cinci minute mai târziu Alibek Aliev a înscris din faţa porţii, unde a primit o pasă excelentă de la Cordea.  

Oaspeţii nu au renunţat şi Ely Fernandes a ratat de puţin ţinta, în minutul 29, iar la pauză s-a intrat cu scor 1-1. Clujenii au pus presiune pe poarta lui Gavrilaş încă din startul părţii secunde şi Korenica a trimis în bară, în minutul 49, pentru ca bucureştenii să înscrie două minute mai târziu, când Mihai Popa a scăpat în plasă, printre picioare, şutul lui Sîrbu. 

 Arbitrul Gabriel Mihuleac a arătat punctul cu var în minutul 67, pentru un fault în careu asupra lui Aliev şi Cordea a transformat cu multe emoţii, trăgând slab, dar fiind ajutat de teren, în minutul 70. Însă elevii lui Pancu s-au impus pe final de meci. Korenica a înscris pentru 3-2 în minutul 88, şi Cordea a stabilit rezultatul final, în minutul 89, înscriind pentru CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. 

