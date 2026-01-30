OFICIAL | Doi jucători au plecat de la Rapid! Anunţul clubului patronat de Dan Şucu - Antena Sport

Rapid a anunţat oficial despărţirea de doi jucători. Aceştia au fost împrumutaţi în Liga a 2-a.
Sebastian Banu (18 ani) va evolua la Concordia Chiajna, în timp ce David Todoran (17 ani) a fost cedat la Metalul Buzău.
Rapid a împrumutat doi jucători în Liga a 2-a
“Sebastian Banu și David Todoran au fost împrumutați în liga a doua până la finalul sezonului.
Sebastian Banu (mijlocaș ofensiv, 18 ani) va juca la Concordia Chiajna, iar David Todoran (fundaș dreapta, 17 ani) la Metalul Buzău.
Mult succes, băieți! 💪🇱🇻”, a transmis Rapid, pe contul de Facebook.
Odată cu venirea lui Talisson, Rapid a terminat cu aducerea de noi jucători în acest mercato. Acţionarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, ce e şi preşedinte executiv al Rapidului, sublinia că, având în vedere că Talisson e extracomunitar, el fiind brazilian, va mai dura 3-4 săptămâni până se vor rezolva problemele legate de acte.
Rapid va juca mâine, pe teren propriu, de la ora 20:00, cu U Cluj. Etapa trecută Rapid s-a impus cu 2-1, în deplasare, cu UTA.
- Dinamo – Petrolul 1-1. “Câinii” au ratat victoria şi locul 1 din cauza unei gafe monumentale a lui Epassy!
- Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo – Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini”
- Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu!
- „Dacă fac ca o maimuță…”. Daniel Pancu, reacție savuroasă după ce CFR Cluj s-a apropiat de play-off
- Mesajul lui Alibek Aliev pentru colegii săi după ce a fost omul meciului în CFR Cluj – Metaloglobus 4-2!