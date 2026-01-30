OFICIAL | Doi jucători au plecat de la Rapid! Anunţul clubului patronat de Dan Şucu - Antena Sport

Sebastian Banu (18 ani) va evolua la Concordia Chiajna, în timp ce David Todoran (17 ani) a fost cedat la Metalul Buzău.

Rapid a anunţat oficial despărţirea de doi jucători. Aceştia au fost împrumutaţi în Liga a 2-a.

Odată cu venirea lui Talisson, Rapid a terminat cu aducerea de noi jucători în acest mercato. Acţionarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, ce e şi preşedinte executiv al Rapidului, sublinia că, având în vedere că Talisson e extracomunitar, el fiind brazilian, va mai dura 3-4 săptămâni până se vor rezolva problemele legate de acte.

Rapid va juca mâine, pe teren propriu, de la ora 20:00, cu U Cluj. Etapa trecută Rapid s-a impus cu 2-1, în deplasare, cu UTA.