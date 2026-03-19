Zeljko Kopic știe unde suferă Dinamo, după al 5-lea eșec la rând în Liga 1: „Nu am produs nimic”

Daniel Işvanca Publicat: 19 martie 2026, 23:29

Dinamo București a suferit al doilea eșec la rând în play-off, al cincilea din ultimele cinci meciuri jucate în campionat. Formația antrenată de Zeljko Kopic a fost învinsă de Universitatea Craiova, deși a jucat o repriză cu un om în plus.

După fluierul final, tehnicianul „câinilor” a tras concluzii cu privire la jocul prestat de echipa sa și a identificat rapid unde se află cea mai mare problemă.

Zeljko Kopic știe de ce are nevoie Dinamo

Dinamo București are până acum un parcurs de coșmar în play-off, „câinii” suferind deja a cincea înfrângere la rând în Liga 1. Zeljko Kopic a încercat să găsească explicații după eșecul cu Universitatea Craiova și a transmis care este marea problemă a echipei.

„Am jucat cu multă energie în prima repriză, am încercat. Am jucat așa cum am pregătit, dar nu am avut multe ocazii. Nu este ușor să ai ocazii când adversarul joacă așa. Aveam sentimentul că dominăm, dar fără să avem ocazii. După acel incident, a fost o lipsă de concentrare și am primit gol.

Am încercat să facem lucruri diferite în repriza a doua, dar nu a fost suficient. Craiova a fost stabilă, echilibrată. Nu am reușit să găsim drumul spre poartă, în ultimii 20 de metri nu am produs nimic. În toată această parte a sezonului avem aceste probleme pe care le-am avut și azi. S-au apărat foarte bine”.

„Aveam nevoie de ceva în plus în astfel de situații”

„Trebuie să ne asumăm mai multe riscuri. Nu e destul ceea ce reușim să facem cu jucătorii ofensivi. Până în acea ultimă parte, lucrurile stau bine, ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni în față. Nu am ascuns niciodată nimic. În fața unei asemenea apărări, e bine să joci cu centrări, dar știam că nu reușim să fim periculoși nici așa.

Aveam nevoie de ceva în plus în astfel de situații. După ultimul meci am spus ce aveam de spus legat de arbitraj. Am spus ce am simțit, susțin ce am vorbit atunci, dar nu am de gând să vorbim după fiecare meci dacă a fost penalty sau nu. Să lăsăm arbitrii să-și facă treaba.

Mentalitatea mea este să nu renunț. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul, nu am făcut bine, problema cea mai mare este în ultima parte a terenului. Trebuie să rezolvăm aceste probleme și ci siguranță vom fi mai sus”, a declarat Zeljko Kopic.

