"Zi istorică". Când încep lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vestea mult aşteptată de "câini" - Antena Sport

CS Dinamo a anunţat când încep lucrările pentru noul stadion din Ştefan cel Mare. A avut loc o răsturnare de situaţie, după ce iniţial se stabilise că acestea vor începe luni, 19 ianuarie.
Clubul din Ştefan cel Mare a dezvăluit că 20 ianuarie va fi ziua mult aşteptată de fanii dinamovişi, atunci când vor începe oficial lucrările pentru noul stadion Dinamo.
Lucrările pentru noul stadion Dinamo vor începe pe 20 ianuarie
Fostele glorii ale lui Dinamo au fost invitate în Ştefan cel Mare, alături de fani, în cea pe care clubul a numit-o ca fiind o “zi istorică” pentru suflarea dinamovistă.
“Save the date: 20 ianuarie!
Zi istorică pentru familia sportului dinamovist. Pe 20 ianuarie, de la ora 12:00, ne întâlnim în “Potcoava” de la intrarea principală pentru a marca startul lucrărilor la Noul Stadion Dinamo. Așteptăm alături de noi toți suporterii, fostele glorii și toți cei care au făcut posibil acest proiect visat de generații întregi de dinamoviști”, a anunţat CS Dinamo, pe Facebook.
Noul stadion al lui Dinamo va avea 25.059 de locuri şi va costa aproximativ 117 de milioane de euro. Pe lângă construcţia în sine a arenei, se vor consolida şi fundaţia şi zidurile Spitalului de Urgenţă.
Arena va avea o parcare de 200 de locuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi. Stadionul va avea şi 4 vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori. Pentru spectatorii VIP vor fi amenajate 12 loje. Minimum 400 de metri pătraţi vor fi destinaţi spaţiului de ospitalitate şi restaurantului.
