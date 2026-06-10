Adrian Mititelu a dezvăluit când anunţă toate detaliile despre revenirea lui FCU Craiova

Unul dintre cei mai vocali oameni din fotbalul românesc, Adrian Mititelu e decis să refacă echipa FCU Craiova şi chiar a anunţat data când o să înceapă noul proiect.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalul din Oltenia a avut de suferit mult în ultimii ani după scandalul pentru identitate dintre echipa lui Mihai Rotaru şi cea a lui Adrian Mititelu, iar acum e posibil ca noi dispute să fie reaprinse.

Adrian Mititelu anunţă revenirea celor de la FCU Craiova

Omul de afaceri spune că dup decizia CEDO ce va veni pe 18 iunie o să anunţe formarea echipei şi liga în care o să joace în noul sezon.

“Pe 18 iunie aștept o decizie de la CEDO în legătură cu dezafilierea Universității Craiova. Am fost anunțat de către Curte. Ulterior, voi vorbi despre viitorul echipei. Indiferent de ligă, echipa va continua din această vară. În funcție de hotărâre vom vedea și în ce ligă vom evolua.

Vă dați seama, după decizie, sunt chestii care se pot rezolva, totul imediat (n.r. despre formarea lotului), mai ales că vorbim despre ligile inferioare. Vorbim despre eșaloanele inferioare, momentan. Este o decizie pe care o voi lua după data de 18 iunie”, a spus Adrian Mititelu pentru Digi Sport.