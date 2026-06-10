Adrian Mititelu a dezvăluit când anunţă toate detaliile despre revenirea lui FCU Craiova

Unul dintre cei mai vocali oameni din fotbalul românesc, Adrian Mititelu e decis să refacă echipa FCU Craiova şi chiar a anunţat data când o să înceapă noul proiect.
Fotbalul din Oltenia a avut de suferit mult în ultimii ani după scandalul pentru identitate dintre echipa lui Mihai Rotaru şi cea a lui Adrian Mititelu, iar acum e posibil ca noi dispute să fie reaprinse.
Adrian Mititelu anunţă revenirea celor de la FCU Craiova
Omul de afaceri spune că dup decizia CEDO ce va veni pe 18 iunie o să anunţe formarea echipei şi liga în care o să joace în noul sezon.
“Pe 18 iunie aștept o decizie de la CEDO în legătură cu dezafilierea Universității Craiova. Am fost anunțat de către Curte. Ulterior, voi vorbi despre viitorul echipei. Indiferent de ligă, echipa va continua din această vară. În funcție de hotărâre vom vedea și în ce ligă vom evolua.
Vă dați seama, după decizie, sunt chestii care se pot rezolva, totul imediat (n.r. despre formarea lotului), mai ales că vorbim despre ligile inferioare. Vorbim despre eșaloanele inferioare, momentan. Este o decizie pe care o voi lua după data de 18 iunie”, a spus Adrian Mititelu pentru Digi Sport.
FCU Craiova, istorie tumultoasă sub comanda lui Adrian Mititelu
FCU Craiova a trecut prin una dintre cele mai controversate perioade din fotbalul românesc. În anul 2011, echipa patronată de Adrian Mititelu a fost dezafiliată de Federația Română de Fotbal, decizie care a provocat numeroase procese și dispute privind identitatea și continuitatea clubului. După mai mulți ani de absență, formația a fost reînființată și a revenit treptat în competițiile interne, reușind să promoveze până în Superliga și să readucă echipa în prim-planul fotbalului românesc.
Totuși, problemele financiare și litigiile repetate au afectat din nou parcursul clubului. După retrogradarea din Superligă, FCU Craiova a acumulat numeroase sancțiuni și depunctări, iar în 2025 Federația Română de Fotbal a decis excluderea echipei din competiții din cauza datoriilor restante. Astfel, clubul a ajuns pentru a doua oară într-o situație critică, iar viitorul său a devenit din nou incert, marcând o nouă dispariție a unei echipe care a avut un parcurs plin de controverse și schimbări dramatice.
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