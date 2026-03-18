“Infractor mai mare ca Burleanu nu există”. Adrian Mititelu a făcut iureș la alegerile FRF: “Ședință de partid”

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu după ce a ieșit de la alegerile FRF. Patronul de la FCU Craiova a reiterat astfel discursul său pe care l-a manifestat constant la adresa omului care a câștigat recent al patrulea mandat la șefia FRF.
Alegerile de la Federația Română de Fotbal au adunat foarte mulți conducători de cluburi, iar printre cei prezenți s-a aflat și Adrian Mititelu. Patronul lui FCU Craiova a ieșit în evidență de la început, de când s-a împotrivit la orice aspect care a fost supus la vot. Mai mult decât atât, Mititelu s-a arătat chiar amuzat de anumite declarații spuse de Răzvan Burleanu în timp ce își rostea discursul prin care raporta ce s-a întâmplat la FRF în ultima perioadă.
Adrian Mititelu, discurs furibund îndreptat spre Răzvan Burleanu
În momentul în care votul pentru postul de președinte a început, Adrian Mititelu a ieșit din Casa Fotbalului și a acordat declarații jurnaliștilor. Finanțatorul l-a luat la țintă pe Burleanu pentru modul în care conduce federația, pentru faptul că FRF nu se află în legalitate, dar și pentru că această adunare generală ar fi nestatutară.
“În primul rând, Adunarea Generală este ilegală și nestatură. Limbaj de lemn. O grupare care a acaparat federația și care nu vrea să o lase în ruptul capului. Nu cred că această adunare va trece de instanță, pentru că sunt grave încălcări ale legii, chiar dacă domnul Burleanu nu vrea să le recunoască.
Sunt convins că această adunare va fi anulată. Eu am refuzat să votez, pentru că consider că e o adunare ilegală. N-am știut că va fi mai rău pentru fotbalul românesc, n-am știut că a ajuns la putere un astfel de personaj, care s-a molipsit de putere și care nu vrea să lase locul altora, deși a promis că va sta numai două mandate. A fost unul dintre punctele lui forte.
Așa zișii membrii afiliați nu sunt afiliați în comunitate cu legea. Într-adevăr, Tribunalul București a admis la prima instanță afilierea acestor cluburi, dar suntem în calea de atac la Curtea de Apel și numai după o hotărâre definitivă ei capătă drepturile de a vota. Este numai un joc electoral al lui Burleanu. Și așa a avut trei mandate ilegale, pentru că a fost votat de oameni care nu aveau calitatea de membru.
Eu zic că timpul lui a trecut, deși e foarte tânăr. A fost sprijinit de justiția română, de procurori, de judecători. Este o adunare caracteristică fotbalului românesc, oamenii vin și se supun. Dacă am pune discursul lui Burleanu de acum patru ani, de acum opt ani, de acum 12 ani nu s-a schimbat nimic.
A zis ceva de infractori, îl anunț că eu nu am nicio condamnare penală, chiar dacă am făcut detenție, cazierul meu este alb. Asta spune că are emoții, stres, probleme. Nu mai este tipul care era sigur pe el. Infractor mai mare ca el nu există în fotbal“, a spus patronul de la FCU Craiova.
Adrian Mititelu, mesaj și pentru Ilie Drăgan
Patronul a vorbit și despre contracandidatul lui Burleanu, Ilie Drăgan, care a făcut scandal la Casa Fotbalului când încerca să își rostească discursul, deși nu era băgat în seamă de nimeni. Mititelu crede că Drăgan degeaba a decis să candideze, pentru că oricum alegerile respective nu au vreun rost.
“Domnul Drăgan degeaba candidează că n-are niciun drept. Nu sunt alegeri, acum este o ședință de partid FRF-ist, oamenii aceia nu au drept de vot. Sunt în instanță aceste acțiuni care că constate nulitatea acestor mandate, dar merge greu pentru că justiția nu funcționează și judecătorii se feresc să dea verdictul. Aici se întâmplă lucruri nemaiîntâlnite pentru o țară europeană“, a mai spus Adrian Mititelu după ce a ieșit din Casa Fotbalului.
