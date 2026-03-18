Home | Fotbal | Liga 1 | “Infractor mai mare ca Burleanu nu există”. Adrian Mititelu a făcut iureș la alegerile FRF: “Ședință de partid”

“Infractor mai mare ca Burleanu nu există”. Adrian Mititelu a făcut iureș la alegerile FRF: “Ședință de partid”

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 14:35

Infractor mai mare ca Burleanu nu există. Adrian Mititelu a făcut iureș la alegerile FRF: Ședință de partid

Adrian Mititelu în timpul unei ședințe FRF / Antena Sport

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu după ce a ieșit de la alegerile FRF. Patronul de la FCU Craiova a reiterat astfel discursul său pe care l-a manifestat constant la adresa omului care a câștigat recent al patrulea mandat la șefia FRF.

Alegerile de la Federația Română de Fotbal au adunat foarte mulți conducători de cluburi, iar printre cei prezenți s-a aflat și Adrian Mititelu. Patronul lui FCU Craiova a ieșit în evidență de la început, de când s-a împotrivit la orice aspect care a fost supus la vot. Mai mult decât atât, Mititelu s-a arătat chiar amuzat de anumite declarații spuse de Răzvan Burleanu în timp ce își rostea discursul prin care raporta ce s-a întâmplat la FRF în ultima perioadă.

Adrian Mititelu, discurs furibund îndreptat spre Răzvan Burleanu

În momentul în care votul pentru postul de președinte a început, Adrian Mititelu a ieșit din Casa Fotbalului și a acordat declarații jurnaliștilor. Finanțatorul l-a luat la țintă pe Burleanu pentru modul în care conduce federația, pentru faptul că FRF nu se află în legalitate, dar și pentru că această adunare generală ar fi nestatutară.

În primul rând, Adunarea Generală este ilegală și nestatură. Limbaj de lemn. O grupare care a acaparat federația și care nu vrea să o lase în ruptul capului. Nu cred că această adunare va trece de instanță, pentru că sunt grave încălcări ale legii, chiar dacă domnul Burleanu nu vrea să le recunoască.

Sunt convins că această adunare va fi anulată. Eu am refuzat să votez, pentru că consider că e o adunare ilegală. N-am știut că va fi mai rău pentru fotbalul românesc, n-am știut că a ajuns la putere un astfel de personaj, care s-a molipsit de putere și care nu vrea să lase locul altora, deși a promis că va sta numai două mandate. A fost unul dintre punctele lui forte.

Așa zișii membrii afiliați nu sunt afiliați în comunitate cu legea. Într-adevăr, Tribunalul București a admis la prima instanță afilierea acestor cluburi, dar suntem în calea de atac la Curtea de Apel și numai după o hotărâre definitivă ei capătă drepturile de a vota. Este numai un joc electoral al lui Burleanu. Și așa a avut trei mandate ilegale, pentru că a fost votat de oameni care nu aveau calitatea de membru.

Eu zic că timpul lui a trecut, deși e foarte tânăr. A fost sprijinit de justiția română, de procurori, de judecători. Este o adunare caracteristică fotbalului românesc, oamenii vin și se supun. Dacă am pune discursul lui Burleanu de acum patru ani, de acum opt ani, de acum 12 ani nu s-a schimbat nimic.

A zis ceva de infractori, îl anunț că eu nu am nicio condamnare penală, chiar dacă am făcut detenție, cazierul meu este alb. Asta spune că are emoții, stres, probleme. Nu mai este tipul care era sigur pe el. Infractor mai mare ca el nu există în fotbal“, a spus patronul de la FCU Craiova.

Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuităMomentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
Adrian Mititelu, mesaj și pentru Ilie Drăgan

Patronul a vorbit și despre contracandidatul lui Burleanu, Ilie Drăgan, care a făcut scandal la Casa Fotbalului când încerca să își rostească discursul, deși nu era băgat în seamă de nimeni. Mititelu crede că Drăgan degeaba a decis să candideze, pentru că oricum alegerile respective nu au vreun rost.

Domnul Drăgan degeaba candidează că n-are niciun drept. Nu sunt alegeri, acum este o ședință de partid FRF-ist, oamenii aceia nu au drept de vot. Sunt în instanță aceste acțiuni care că constate nulitatea acestor mandate, dar merge greu pentru că justiția nu funcționează și judecătorii se feresc să dea verdictul. Aici se întâmplă lucruri nemaiîntâlnite pentru o țară europeană“, a mai spus Adrian Mititelu după ce a ieșit din Casa Fotbalului.

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Observator
Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Gigi Becali, exploziv în ziua alegerilor de la FRF: „L-am votat pe Drăgan! Mergem la TAS!” Acuzaţii la adresa lui Burleanu: „Mi-a călcat demnitatea în picioare 12 ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv în ziua alegerilor de la FRF: „L-am votat pe Drăgan! Mergem la TAS!” Acuzaţii la adresa lui Burleanu: „Mi-a călcat demnitatea în picioare 12 ani”. Exclusiv
14:20

BREAKING NEWSRăzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte FRF. Cum au votat membrii
13:51

“Îmi vine să plâng!” Ilie Drăgan l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Comparăm cu ce se întâmplă în Iran! Dictatură”
13:41

Tragedie! Un fost jucător de la Steaua și Farul a murit în nava care s-a scufundat în Portul Midia
13:15

Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: “Ştiţi principiul votului secret?”
12:55

Răzvan Burleanu, discurs de aproape o oră la alegerile FRF: “Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite”
12:26

“Toată lumea fotbalului râde”. Cine face prăpăd după ce Maroc a câștigat la masa verde AFCON? “Infantino se vede Trump”
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2