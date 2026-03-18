“Infractor mai mare ca Burleanu nu există”. Adrian Mititelu a făcut iureș la alegerile FRF: “Ședință de partid”

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu după ce a ieșit de la alegerile FRF. Patronul de la FCU Craiova a reiterat astfel discursul său pe care l-a manifestat constant la adresa omului care a câștigat recent al patrulea mandat la șefia FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alegerile de la Federația Română de Fotbal au adunat foarte mulți conducători de cluburi, iar printre cei prezenți s-a aflat și Adrian Mititelu. Patronul lui FCU Craiova a ieșit în evidență de la început, de când s-a împotrivit la orice aspect care a fost supus la vot. Mai mult decât atât, Mititelu s-a arătat chiar amuzat de anumite declarații spuse de Răzvan Burleanu în timp ce își rostea discursul prin care raporta ce s-a întâmplat la FRF în ultima perioadă.

Adrian Mititelu, discurs furibund îndreptat spre Răzvan Burleanu

În momentul în care votul pentru postul de președinte a început, Adrian Mititelu a ieșit din Casa Fotbalului și a acordat declarații jurnaliștilor. Finanțatorul l-a luat la țintă pe Burleanu pentru modul în care conduce federația, pentru faptul că FRF nu se află în legalitate, dar și pentru că această adunare generală ar fi nestatutară.

“În primul rând, Adunarea Generală este ilegală și nestatură. Limbaj de lemn. O grupare care a acaparat federația și care nu vrea să o lase în ruptul capului. Nu cred că această adunare va trece de instanță, pentru că sunt grave încălcări ale legii, chiar dacă domnul Burleanu nu vrea să le recunoască.

Sunt convins că această adunare va fi anulată. Eu am refuzat să votez, pentru că consider că e o adunare ilegală. N-am știut că va fi mai rău pentru fotbalul românesc, n-am știut că a ajuns la putere un astfel de personaj, care s-a molipsit de putere și care nu vrea să lase locul altora, deși a promis că va sta numai două mandate. A fost unul dintre punctele lui forte.