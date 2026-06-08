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Ce lovitură: Poli Timişoara l-a transferat pe jucătorul dorit în trecut de Dinamo şi U Cluj

Mihai Alecu Publicat: 8 iunie 2026, 20:19

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Ce lovitură: Poli Timişoara l-a transferat pe jucătorul dorit în trecut de Dinamo şi U Cluj

Ştefan Ştefanovici a semnat cu Poli Timişoara. Foto: Sport Pictures

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Poli Timişoara este de neoprit după ce a reuşit promovarea în Liga 2, iar formaţia pregătită de Dan Alexa pare că vrea cu orice preţ să revină în primul eşalon.

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Bănăţenii au fost foarte activi pe piaţa transferurilor şi acum dau o lovitură, după ce l-au convins pe jucătorul de la Poli Iaşi să semneze. Până acum, formaţia de pe Bega a anunţat că mai mulţi fotbalişti cu experienţă au semnat, precum Aurelian Chiţu, Stephan Drăghici sau Andrei Artean.

Poli Timişoara a anunţat transferul lui Ştefan Ştefanovici

“Ștefan Ștefanovici (24 ani) este noul jucător al Politehnicii Timișoara. Ștefan s-a născut pe 20 februarie 2002, la Iași. Este fundaș stânga, poate evolua pe mai multe poziții în bandă și a fost în sezonul trecut căpitanul Politehnicii Iași în Liga 2.

A crescut la Poli Iași și Sporting Juniorul Vaslui apoi cariera sa a fost legată de primul club. În sezonul 2022-23 a câștigat Liga 2 cu echipa din orașul natal. A fost internațional de juniori al României, de la Under 14 până la U21 (tineret) inclusiv. În ediția 2025-26 a evoluat în 28 de partide în Liga 2, a marcat trei goluri și a avut două assist-uri.

Iar în Cupa României a evoluat în jocul cu Petrolul, în care a înscris un gol. Are în total 43 de partide jucate la nivelul eșalonului secund. Iar în ceea ce privește SuperLiga a înregistrat 64 de meciuri, tot trei goluri și două assist-uri. Toate pentru Poli Iași. A marcat totodată golul moldovenilor în duelul de baraj pierdut cu Metaloglobus la finele stagiunii 2024-25″, a fost anunţul formaţiei din Timişoara.

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Ce a declarat noul jucător de la Poli Timişoara

Fotbalistul a oferit şi o primă reacţie pentru site-ul oficicial al clubului de pe Bega.

„Îmi doresc să promovăm cât mai rapid, dacă se poate chiar din primul an! Ambițiile clubului, orașul și suporterii. Atmosfera creată de ei este extraordinară m-au influențat foarte mult să vin la Poli Timișoara. Sper să nu-i dezamăgim, să promovăm cât mai curând și să readucem Timișoara în prima ligă”, a spus Ştefan Ştefanovici.

Ştefanovici, dorit în trecut de Dinamo şi U Cluj

Ştefan Ştefanovici are destul meciuri la Liga 1, în tricoul celor de la Poli Iaşi, iar fotbalistul a avut astfel timp să atragă atenţia unor cluburi importante din primul eşalon. Acesta a ajuns pe lista celor de la Dinamo, cât şi pe lista celor de la U Cluj, în vara trecută.

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Retrogradat cu formaţia moldvană, acesta a fost nevoit însă să continue în Copou pentru că avea un contract valabil cu echipa şi pentru stagiunea 2025-2026, iar astfel a ratat şansa de a rămâne în Liga 1.

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