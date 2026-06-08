Ce lovitură: Poli Timişoara l-a transferat pe jucătorul dorit în trecut de Dinamo şi U Cluj

Poli Timişoara este de neoprit după ce a reuşit promovarea în Liga 2, iar formaţia pregătită de Dan Alexa pare că vrea cu orice preţ să revină în primul eşalon.

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Bănăţenii au fost foarte activi pe piaţa transferurilor şi acum dau o lovitură, după ce l-au convins pe jucătorul de la Poli Iaşi să semneze. Până acum, formaţia de pe Bega a anunţat că mai mulţi fotbalişti cu experienţă au semnat, precum Aurelian Chiţu, Stephan Drăghici sau Andrei Artean.

Poli Timişoara a anunţat transferul lui Ştefan Ştefanovici

“Ștefan Ștefanovici (24 ani) este noul jucător al Politehnicii Timișoara. Ștefan s-a născut pe 20 februarie 2002, la Iași. Este fundaș stânga, poate evolua pe mai multe poziții în bandă și a fost în sezonul trecut căpitanul Politehnicii Iași în Liga 2.

A crescut la Poli Iași și Sporting Juniorul Vaslui apoi cariera sa a fost legată de primul club. În sezonul 2022-23 a câștigat Liga 2 cu echipa din orașul natal. A fost internațional de juniori al României, de la Under 14 până la U21 (tineret) inclusiv. În ediția 2025-26 a evoluat în 28 de partide în Liga 2, a marcat trei goluri și a avut două assist-uri.

Iar în Cupa României a evoluat în jocul cu Petrolul, în care a înscris un gol. Are în total 43 de partide jucate la nivelul eșalonului secund. Iar în ceea ce privește SuperLiga a înregistrat 64 de meciuri, tot trei goluri și două assist-uri. Toate pentru Poli Iași. A marcat totodată golul moldovenilor în duelul de baraj pierdut cu Metaloglobus la finele stagiunii 2024-25″, a fost anunţul formaţiei din Timişoara.