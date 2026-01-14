Florin Gardoş a semnat: "Acesta e obiectivul! E obligatoriu" - Antena Sport

Fostul internaţional Florin Gardoş (37 de ani) a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgovişte şi a spus că obiectivul pe termen scurt este accederea în play-off-ul Ligii 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Obiectivul meu personal e să îmi pun o promovare la CV. Acum, sigur că e important să se întâmple cât mai rapid. Dar, în acelaşi timp, mai ales din postura asta, lucrurile nu se fac peste noapte (…). Să prindem un loc de play-off. Asta e clar. Ăsta e obiectivul meu. E obiectivul tuturor, chiar dacă s-a schimbat puţin în timpul sezonului obiectivul. Pe termen lung, intrarea la promovare. Asta îmi doresc şi sincer cred că, ţinând cont de ce poate oferi clubul în momentul ăsta, e obligatoriu să promovăm, sezonul următor”, a declarat Gardoş.

Florin Gardoş, noul manager general de la Chindia Târgovişte

Acesta a precizat că are un contract de trei ani şi jumătate şi că a fost atras de seriozitatea acţionarilor clubului şi condiţiile foarte bune pe care le are echipa.

“În momentul în care am ales drumul ăsta mi-am setat nişte obiective şi nişte standarde, cumva. Şi erau puţine locuri în care aş fi mers. Proiectul în sine mi-a plăcut. E un club care are un stadion, o infrastructură bună. E domnul Pavel, e unul dintre patronii care plătesc la timp. Trebuie să spun că a contat şi asta. Eu, ca fotbalist, am urât lucrul ăsta: să fiu amânat cu salariile şi minţit”, a mai spus Florin Gardoş.

Întrebaţi dacă vor mai veni jucători în perioada următoare la Chindia, oficialii clubului au spus că speră să aducă doi atacanţi, “dar unul va veni sigur”.