Florin Gardoş a semnat: "Acesta e obiectivul! E obligatoriu" - Antena Sport

Fostul internaţional Florin Gardoş (37 de ani) a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgovişte şi a spus că obiectivul pe termen scurt este accederea în play-off-ul Ligii 2.
“Obiectivul meu personal e să îmi pun o promovare la CV. Acum, sigur că e important să se întâmple cât mai rapid. Dar, în acelaşi timp, mai ales din postura asta, lucrurile nu se fac peste noapte (…). Să prindem un loc de play-off. Asta e clar. Ăsta e obiectivul meu. E obiectivul tuturor, chiar dacă s-a schimbat puţin în timpul sezonului obiectivul. Pe termen lung, intrarea la promovare. Asta îmi doresc şi sincer cred că, ţinând cont de ce poate oferi clubul în momentul ăsta, e obligatoriu să promovăm, sezonul următor”, a declarat Gardoş.
Florin Gardoş, noul manager general de la Chindia Târgovişte
Acesta a precizat că are un contract de trei ani şi jumătate şi că a fost atras de seriozitatea acţionarilor clubului şi condiţiile foarte bune pe care le are echipa.
“În momentul în care am ales drumul ăsta mi-am setat nişte obiective şi nişte standarde, cumva. Şi erau puţine locuri în care aş fi mers. Proiectul în sine mi-a plăcut. E un club care are un stadion, o infrastructură bună. E domnul Pavel, e unul dintre patronii care plătesc la timp. Trebuie să spun că a contat şi asta. Eu, ca fotbalist, am urât lucrul ăsta: să fiu amânat cu salariile şi minţit”, a mai spus Florin Gardoş.
Întrebaţi dacă vor mai veni jucători în perioada următoare la Chindia, oficialii clubului au spus că speră să aducă doi atacanţi, “dar unul va veni sigur”.
“Le promit că voi face tot ce ţine de mine să ne îndeplinim obiectivele. E foarte important să vină la stadion şi să fie alături de noi”, este mesajul transmis de Gardoş suporterilor Chindiei.
Acesta a adăugat că în primă fază va avea atribuţii mai mult pe partea sportivă, decât cea managerială.
“Până în vară, probabil, va veni şi un director sportiv şi atunci o să preiau mai multe sarcini. În principiu, fiind fost fotbalist, mă atrage mult partea sportivă”, a adăugat Gardoş.
Florin Gardoş are 37 de ani, a jucat pe postul de fundaş central la echipe ca FCSB, Southampton, CSU Craiova, Politehnica Iaşi. Are 14 prezenţe la echipa naţională a României. Gardoş a obţinut anul trecut o diplomă de master în managementul sportiv UEFA.
