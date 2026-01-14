Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Gardoş a semnat: "Acesta e obiectivul! E obligatoriu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Florin Gardoş a semnat: “Acesta e obiectivul! E obligatoriu”

Florin Gardoş a semnat: “Acesta e obiectivul! E obligatoriu”

Publicat: 14 ianuarie 2026, 18:38

Comentarii
Florin Gardoş a semnat: Acesta e obiectivul! E obligatoriu

Florin Gardoş / Sport Pictures

Fostul internaţional Florin Gardoş (37 de ani) a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgovişte şi a spus că obiectivul pe termen scurt este accederea în play-off-ul Ligii 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Obiectivul meu personal e să îmi pun o promovare la CV. Acum, sigur că e important să se întâmple cât mai rapid. Dar, în acelaşi timp, mai ales din postura asta, lucrurile nu se fac peste noapte (…). Să prindem un loc de play-off. Asta e clar. Ăsta e obiectivul meu. E obiectivul tuturor, chiar dacă s-a schimbat puţin în timpul sezonului obiectivul. Pe termen lung, intrarea la promovare. Asta îmi doresc şi sincer cred că, ţinând cont de ce poate oferi clubul în momentul ăsta, e obligatoriu să promovăm, sezonul următor”, a declarat Gardoş.

Florin Gardoş, noul manager general de la Chindia Târgovişte

Acesta a precizat că are un contract de trei ani şi jumătate şi că a fost atras de seriozitatea acţionarilor clubului şi condiţiile foarte bune pe care le are echipa.

“În momentul în care am ales drumul ăsta mi-am setat nişte obiective şi nişte standarde, cumva. Şi erau puţine locuri în care aş fi mers. Proiectul în sine mi-a plăcut. E un club care are un stadion, o infrastructură bună. E domnul Pavel, e unul dintre patronii care plătesc la timp. Trebuie să spun că a contat şi asta. Eu, ca fotbalist, am urât lucrul ăsta: să fiu amânat cu salariile şi minţit”, a mai spus Florin Gardoş.

Întrebaţi dacă vor mai veni jucători în perioada următoare la Chindia, oficialii clubului au spus că speră să aducă doi atacanţi, “dar unul va veni sigur”.

Reclamă
Reclamă

“Le promit că voi face tot ce ţine de mine să ne îndeplinim obiectivele. E foarte important să vină la stadion şi să fie alături de noi”, este mesajul transmis de Gardoş suporterilor Chindiei.

Acesta a adăugat că în primă fază va avea atribuţii mai mult pe partea sportivă, decât cea managerială.

Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharingRomânii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Reclamă

“Până în vară, probabil, va veni şi un director sportiv şi atunci o să preiau mai multe sarcini. În principiu, fiind fost fotbalist, mă atrage mult partea sportivă”, a adăugat Gardoş.

Florin Gardoş are 37 de ani, a jucat pe postul de fundaş central la echipe ca FCSB, Southampton, CSU Craiova, Politehnica Iaşi. Are 14 prezenţe la echipa naţională a României. Gardoş a obţinut anul trecut o diplomă de master în managementul sportiv UEFA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro și ar putea revitaliza un mare oraș din țară
Fanatik.ro
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro și ar putea revitaliza un mare oraș din țară
20:42
Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos
20:31
VIDEODennis Man a marcat din nou pentru PSV, însă a fost schimbat. Motive de îngrijorare pentru internaționalul român
20:18
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane
20:02
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului
19:44
LIVE SCORENapoli – Parma 0-0. Inter – Lecce (21:45) Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului
19:30
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 5 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 6 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”