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Petrolul a scăpat de interdicția la transferuri! Suma consistentă achitată pentru a înregistra cele 14 mutări

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 18:37

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Petrolul a scăpat de interdicția la transferuri! Suma consistentă achitată pentru a înregistra cele 14 mutări

Jucătorii de la Petrolul / Sportpictures

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Petrolul Ploiești a trecut la un staff portughez în această vară, iar conducerea s-a conformat și a adus nu mai puțin de 14 jucători. Datoriile însă i-a adus pe prahoveni în imposibilitatea de a înregistra transferurile făcute, dar iarăși, conducerea a intervenit.

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„Găzarii” au primit o veste de excepție înainte de prima etapă a noului sezon de Liga 1. S-au achitat datorii consistente, iar interdicția la transferuri a fost ridicată.

Petrolul a scăpat de interdicția la transferuri

Petrolul Ploiești a oficializat nu mai puțin de 14 transferuri în această vară, asta după ce a fost numit Ricardo Sousa în postura de antrenor principal al echipei.

Datoriile au fost aproape să ducă echipa în imposibilitatea de a înregistra jucătorii aduși, însă, achitarea unei sume consistente a îndepărtat acest pericol.

Potrivit fanatik.ro, nu mai puțin de 165.000 de euro au plătit oficialii Petrolul pentru ca interdicția la transferuri să fie ridicată. Lukas Zima (FCSB), Mark Țuțu (UTA Arad), Tiberiu Căpușă (Hermannstadt), Robert Jerdea (Reșița), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Lucho Vega (Leiria), Adam Zaian (MVV Maastricht), Dan Nlundulu (St. Mirren), Breston Malula (Stade LO), Adam Zaian (Maastricht) și Dele Israel (Olomouc) sunt jucătorii aduși în această vară.

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Singurul pas pe care Petrolul trebuie să îl mai facă pentru a avea tot lotul la dispoziție este căpătarea dreptului de muncă de către jucătorii extracomunitari.

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