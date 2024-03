Programul complet al returului sferturilor Ligii Campionilor Asiei. Dan Petrescu, Ronaldo şi Benzema, show total în AntenaPLAY! - Antena Sport

Echipa lui Dan Petrescu a deschis rapid scorul, dar a fost egalată pe final, după o greşeală uriaşă în apărare. În prima repriză, Jeonbuk a avut ocazia de a majora diferenţa, dar a ratat un penalty. Meciurile din Liga Campionilor Asiei se văd LIVE în AntenaPLAY.

„A fost un meci bun, păcat că nu am câştigat. Ne pare rău pentru fani. Jeonbuk a meritat să câştige. Cred că penalty-ul ratat ne-a demoralizat.

Am primit un gol din cauza unei greşeli, din păcate. La 1-1, am avut o şansă mare, dar nu am reuşit să înscriem. Sperăm să jucăm bine şi în retur. A fost o singură greşeală. În afară de asta, jucătorii chiar au luptat bine”, a declarat Dan Petrescu, potrivit hyundai-motorsfc.com.

Al Hilal – Al Ittihad 2-0 a fost în AntenaPLAY. Vedetele din Arabia Saudită au făcut spectacol total în Liga Campionilor Asiei

Al Hilal – Al Ittihad 2-0 a fost în AntenaPLAY! La doar câteva zile de la duelul din campionat, cele două formaţii din Arabia Saudită s-au reîntâlnit în sferturile Ligii Campionilor Asiei.

În meciul de vinerea trecută, Al Hilal a câştigat duelul de pe teren propriu cu Al Ittihad cu 3-1. Meciurile din Liga Campionilor Asiei sunt LIVE în AntenaPLAY.

Al-Hilal: Al-Qwais – Al-Sharani, Ali Albulayhi, Koulibaly, Abdulhamid – Al-Faraj, Neves, Savic – Al-Dawsari, Mitrovic, Malcom.

Al-Ittihad: Al-Mayouf – Al-Sagour, Al-Mousa, Hegazy, Kadesh, Hawsawi – Kante, Fabinho, Al-Olayan – Romarinho, Hamdallah.