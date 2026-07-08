„Ajungeți în grupa de Champions League?” Răspunsul dat de Adrian Rus, după Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Adrian Rus a oferit prima reacție după Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, meci care a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Fundașul campioanei a fost întrebat dacă crede că echipa poate ajunge până în grupa principală din UEFA Champions League.

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Partida jucată în Ungaria a contat pentru primul tur preliminar al UEFA Champions League. Prin victoria obținută, oltenii sunt mari favoriți la calificarea în turul al 2-lea, acolo unde s-ar duela cu câștigătoarea „dublei” dintre Banja Luka și Levski Sofia.

Ce a spus Adrian Rus după Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

După meci, Adrian Rus a transmis că nu se gândește momentan la calificarea în grupa de Champions League și că obiectivul oltenilor este acela de a câștiga Supercupa României, programată duminică. Cu U Cluj se vor duela oltenii, pentru trofeu.

De asemenea, Rus s-a declarat mulțumit de jocul echipei și a spus că abia așteaptă să le facă o bucurie suporterilor la returul de pe „Oblemenco”.

„Nu a fost ușor, fiecare meci este greu. Ei sunt în plin campionat, au un ritm mai bun, dar în seara asta am reușit.