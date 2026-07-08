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Filipe Coelho nu se “îmbată cu apă rece” după debutul Craiovei în preliminariile UCL: “Multe lucruri de îmbunătățit”

Andrei Nicolae Publicat: 8 iulie 2026, 22:41

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Filipe Coelho nu se îmbată cu apă rece după debutul Craiovei în preliminariile UCL: Multe lucruri de îmbunătățit

Filipe Coelho, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Filipe Coelho a avut, asemenea elevilor săi, un discurs rezervat după ce Universitatea Craiova a “demolat-o” pe ML Vitebsk în prima manșă din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, scor 4-1. Portughezul a analizat ce s-a întâmplat în meciul disputat în Ungaria și a vorbit pe scurt și despre retur.

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Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în noul sezon competițional și a învins-o pe formația bielorusă de la Vitebsk în prima manșă din turul 1 preliminar Champions League. Oltenii s-au impus grație golurilor marcate de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi (x2) și Steven Nsimba, în timp ce de la formația din Est a înscris Valeriy Gromyko.

Filipe Coelho, după partida cu Vitebsk: “Un meci dificil”

După meci, Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de rezultatul afișat pe tabelă, deși a ținut să spună că victoria nu a fost obținută așa ușor precum arată scorul. Ba mai mult, tehnicianul lusitan a ținut să menționeze că Universitatea Craiova încă are aspecte de îmbunătățit, ținând cont că abia se află în startul sezonului.

Întrebat dacă va odihni jucători pentru partida retur, Coelho a preferat să își mute atenția asupra Supercupei României cu “U” Cluj.

Suntem cu toții fericiți. E un start bun, a fost un meci dificil. Dacă te uiți la rezultat ai crede că a fost ușor, dar nu a fost. Avem multe lucruri de îmbunătățit.

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(n.r. întrebat care a fost momentul decisiv din meci) Întotdeauna e foarte important să fim competitivi ca grup, ca echipă. Am avut mai multe momente bune pe parcursul meciului. E clar că trebuie să avem grijă mai mult la anumite lucruri. E normal, suntem la început.

A fost o evoluție bună, un rezultat bun, trebuie să avem grijă cum gestionăm anumite aspecte. Nu vorbesc despre arbitri, sunt convins că au încercat să aibă o evoluție cât mai bună. Și ei fac greșeli.

(n.r. întrebat dacă va odihni jucători pentru retur) Vom vedea. Cel mai important e să ne întoarcem sănătoși la Craiova și să pregătim jocul cu ‘U’ Cluj“, a spus Coelho, potrivit digisport.ro.

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Pentru Universitatea Craiova, urmează primul meci din noul sezon din România, Supercupa României, unde o întâlnește pe “U” Cluj. Partida va avea loc duminică, pe 12 iulie, de la ora 20:30, pe Ion Oblemenco.

Returul “dublei” cu Vitebsk se va disputa pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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