“N-a fost un meci așa ușor”. Alex Cicâldău a surprins după ce Universitatea Craiova a “demolat-o” pe Vitebsk

Alexandru Cicâldău a avut un discurs extrem de echilibrat după ce Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe ML Vitebsk în prima manșă din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, scor 4-1. Fotbalistul care a împlinit miercuri, 8 iulie, vârsta de 29 de ani a transmis că el și colegii săi rămân montați și pentru retur.

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Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în noul sezon competițional și a învins-o pe formația bielorusă de la Vitebsk în prima manșă din turul 1 preliminar Champions League. Oltenii s-au impus grație golurilor marcate de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi (x2) și Steven Nsimba, în timp ce de la formația din Est a înscris Valeriy Gromyko.

Cicâldău, extrem de rezervat după victoria Univ. Craiova

După meci, unul dintre jucătorii lui Filipe Coelho care au acordat reacții a fost Alexandru Cicâldău, cel care a împlinit 29 de ani chiar în ziua meciului. Mijlocașul campioanei din România a spus că în ciuda scorului de pe tabelă, partida n-a fost una ușoară.

Mai mult decât atât, jucătorul oltenilor a transmis că încă nu s-a jucat calificarea, chiar dacă echipa sa are un avataj de trei goluri, iar jocul celor de la Vitebsk nu a convins în prima manșă.

“O victorie foarte importantă, este prima dată în carieră când joc de ziua mea. Este o zi de naștere frumoasă, alături de cea de-a doua familie a mea. Au trecut petrecerile, gata. Nu mai avem timp, acum trebuie să ne refacem. E o perioadă foarte scurtă, refacerea e foarte importantă