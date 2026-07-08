“N-a fost un meci așa ușor”. Alex Cicâldău a surprins după ce Universitatea Craiova a “demolat-o” pe Vitebsk

Alexandru Cicâldău a avut un discurs extrem de echilibrat după ce Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe ML Vitebsk în prima manșă din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, scor 4-1. Fotbalistul care a împlinit miercuri, 8 iulie, vârsta de 29 de ani a transmis că el și colegii săi rămân montați și pentru retur.
Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în noul sezon competițional și a învins-o pe formația bielorusă de la Vitebsk în prima manșă din turul 1 preliminar Champions League. Oltenii s-au impus grație golurilor marcate de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi (x2) și Steven Nsimba, în timp ce de la formația din Est a înscris Valeriy Gromyko.
Cicâldău, extrem de rezervat după victoria Univ. Craiova
După meci, unul dintre jucătorii lui Filipe Coelho care au acordat reacții a fost Alexandru Cicâldău, cel care a împlinit 29 de ani chiar în ziua meciului. Mijlocașul campioanei din România a spus că în ciuda scorului de pe tabelă, partida n-a fost una ușoară.
Mai mult decât atât, jucătorul oltenilor a transmis că încă nu s-a jucat calificarea, chiar dacă echipa sa are un avataj de trei goluri, iar jocul celor de la Vitebsk nu a convins în prima manșă.
“O victorie foarte importantă, este prima dată în carieră când joc de ziua mea. Este o zi de naștere frumoasă, alături de cea de-a doua familie a mea. Au trecut petrecerile, gata. Nu mai avem timp, acum trebuie să ne refacem. E o perioadă foarte scurtă, refacerea e foarte importantă
N-a fost un meci atât de ușor, pentru că ei au fost o echipă agresivă. Un moment de neatenție poate să ne coste oricând. E doar un meci, ne-am atins obiectivul, nu e încă terminat. În fotbal știți că e posibil orice. Trebuie să ne gândim la retur și să o facem cât mai bine. Ne bucurăm că am marcat patru goluri în deplasare.
Ne-am obișnuit (n.r. cu ritmul de a juca mai des), ne-a fost de mare folos sezonul trecut. Eu zic că ne vom intra în ritm cât mai curând, pentru că aceste meciuri ne vor ajuta“, a spus Cicâldău, potrivit digisport.ro.
Pentru Universitatea Craiova, urmează primul meci din noul sezon din România, Supercupa României, unde o întâlnește pe “U” Cluj. Partida va avea loc duminică, pe 12 iulie, de la ora 20:30, pe Ion Oblemenco.
Returul “dublei” cu Vitebsk se va disputa pe 15 iulie, de la ora 20:30.
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