Probleme pentru Anglia înaintea duelului cu Norvegia. Trei jucători, OUT de la ultimul antrenament

Thomas Tuchel nu are parte de linişte, înaintea confruntării dintre Anglia şi Norvegia, din sferturile Campionatului Mondial. Partida “de foc” va avea loc la Miami şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.

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Naţionala Angliei a desfăşurat primul antrenament, după victoria dramatică din optimi cu Mexic. Englezii s-au impus pe legendarul Azteca cu scorul de 3-2.

Probleme pentru Anglia înaintea duelului cu Norvegia

Trei jucători ai Angliei au lipsit de la ultimul antrenament. Conform mirror.co.uk, Declan Rice, Marc Guehi şi Reece James nu s-au pregătit în vederea partidei cu Norvegia.

Britanicii anunţă că Declan Rice s-a confruntat cu o accidentare la spate, după victoria cu Mexic. Mijlocaşul de 27 de ani al lui Arsenal a fost titular de bază al Angliei la Mondial, el absentând doar de la ultimul meci din grupă, cu Panama, în care a fost menajat.

Un alt jucător care se confruntă cu probleme medicale, Marc Guehi, a suferit o accidentare musculară. Fundaşul de 25 de ani de la Manchester City a fost şi el jucător de bază al lui Thomas Tuchel la Mondial, fiind integralist în ultimele patru meciuri disputate de Anglia, cu Ghana şi Panama în grupe, cu RD Congo în şaisprezecimi şi cu Mexic în optimi.