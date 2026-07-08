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Probleme pentru Anglia înaintea duelului cu Norvegia. Trei jucători, OUT de la ultimul antrenament

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 23:05

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Probleme pentru Anglia înaintea duelului cu Norvegia. Trei jucători, OUT de la ultimul antrenament

Thomas Tuchel, în timpul unui antrenament al Angliei/ Getty Images

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Thomas Tuchel nu are parte de linişte, înaintea confruntării dintre Anglia şi Norvegia, din sferturile Campionatului Mondial. Partida “de foc” va avea loc la Miami şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.

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Naţionala Angliei a desfăşurat primul antrenament, după victoria dramatică din optimi cu Mexic. Englezii s-au impus pe legendarul Azteca cu scorul de 3-2.

Probleme pentru Anglia înaintea duelului cu Norvegia

Trei jucători ai Angliei au lipsit de la ultimul antrenament. Conform mirror.co.uk, Declan Rice, Marc Guehi şi Reece James nu s-au pregătit în vederea partidei cu Norvegia.

Britanicii anunţă că Declan Rice s-a confruntat cu o accidentare la spate, după victoria cu Mexic. Mijlocaşul de 27 de ani al lui Arsenal a fost titular de bază al Angliei la Mondial, el absentând doar de la ultimul meci din grupă, cu Panama, în care a fost menajat.

Un alt jucător care se confruntă cu probleme medicale, Marc Guehi, a suferit o accidentare musculară. Fundaşul de 25 de ani de la Manchester City a fost şi el jucător de bază al lui Thomas Tuchel la Mondial, fiind integralist în ultimele patru meciuri disputate de Anglia, cu Ghana şi Panama în grupe, cu RD Congo în şaisprezecimi şi cu Mexic în optimi.

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Celălalt absent de la antrenamentul Angliei, Reece James, se confruntă cu o accidentare la coapsă încă din faza grupei. Fundaşul lui Chelsea a fost titular în primele două meciuri ale grupei, cu Ghana şi Croaţia.

Jordan Henderson, OUT pentru restul Campionatului Mondial

Mijlocaşul englez Jordan Henderson a revenit în lot, la Kansas City, după ce a fost operat în urma unei fracturi la braţ suferite în timpul sărbătoririi victoriei de duminică împotriva Mexicului, din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Fotbalistul în vârstă de 36 de ani a alunecat în timp ce escalada o barieră pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico şi a fost ulterior supus unei intervenţii chirurgicale în Kansas City.

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“Operaţie terminată! Acum, să ne pregătim pentru marea confruntare de sâmbătă!”, a postat miercuri Henderson pe Instagram.

Accidentarea îl scoate pe Henderson din joc pe durata turneului, însă fostul căpitan al lui Liverpool rămâne parte din lotul lui Thomas Tuchel pentru rolul său de lider.

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