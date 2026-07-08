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Gică Craioveanu, entuziasmat după victoria Craiovei! Pe cine a remarcat în special: “E la superlativ”

Bogdan Stănescu Publicat: 8 iulie 2026, 22:16

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Gică Craioveanu, entuziasmat după victoria Craiovei! Pe cine a remarcat în special: E la superlativ

Gică Craioveanu, pe stadionul "Ion Oblemenco", la un meci al Craiovei / Hepta

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Gică Craioveanu (58 de ani) a comentat victoria Universităţii Craiova, cu 4-1, în deplasare, cu echipa din Belarus ML Vitebsk. Craioveanu speră ca Universitatea Craiova să se califice în grupa principală din Liga Campionilor. E conştient că oltenii vor avea adversari mult mai dificili în fazele superioare din preliminarii, dar e de părere că Universitatea Craiova nu va înfrunta chiar echipe de top.

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Craioveanu l-a remarcat mai ales pe Anzor Mekvabishvili (25 de ani), care e coleg cu Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) în naţionala Georgiei şi pe care fostul atacant îl consideră netransferabil de la Craiova.

Gică Craioveanu visează la calificarea Craiovei în grupa principală din Liga Campionilor!

“Abordare, atitudine, ritm. Un ritm nu foarte normal, mai ridicat decât cel normal înainte de începerea campionatului. Felicit preparatorii fizici că au ştiut să aducă echipa la nivel de top la ora jocului.

(n.r: despre remarcaţi) Baiaram, Mora, Etim, câteva detalii, iar apoi, mă repet, Anzor e ceva la superlativ. E jucătorul care marchează ritmul în joc.

Mi-au plăcut şi tricourile, mi-a plăcut golul lui Fane, mi-a plăcut şi golul lor, senzaţional. Foarte bine a jucat Craiova.

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(n.r: despre posibile transferuri) Asta mă preocupă. Nu poţi să pierzi Anzor, Cicâldău, Rus. Poţi să îl pierzi pe Mora.

Craiova are nevoie de un vârf care să-ţi marcheze 15 goluri. Vârful de atac este cel care decide foarte multe meciuri.

Dacă intrăm în grupe nu cred că va pleca nimeni. Dacă intri în grupa de Champions este ceva fantastic.

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Asta sper (n.r: la grupa de Champions), şi dacă îţi vin (n.r: adversari mai dificili) sunt rechinuţi, nu rechini”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.ro.

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