Gică Craioveanu, entuziasmat după victoria Craiovei! Pe cine a remarcat în special: “E la superlativ”

Gică Craioveanu, pe stadionul "Ion Oblemenco", la un meci al Craiovei / Hepta

Gică Craioveanu (58 de ani) a comentat victoria Universităţii Craiova, cu 4-1, în deplasare, cu echipa din Belarus ML Vitebsk. Craioveanu speră ca Universitatea Craiova să se califice în grupa principală din Liga Campionilor. E conştient că oltenii vor avea adversari mult mai dificili în fazele superioare din preliminarii, dar e de părere că Universitatea Craiova nu va înfrunta chiar echipe de top.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Craioveanu l-a remarcat mai ales pe Anzor Mekvabishvili (25 de ani), care e coleg cu Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) în naţionala Georgiei şi pe care fostul atacant îl consideră netransferabil de la Craiova.

Gică Craioveanu visează la calificarea Craiovei în grupa principală din Liga Campionilor!

“Abordare, atitudine, ritm. Un ritm nu foarte normal, mai ridicat decât cel normal înainte de începerea campionatului. Felicit preparatorii fizici că au ştiut să aducă echipa la nivel de top la ora jocului.

(n.r: despre remarcaţi) Baiaram, Mora, Etim, câteva detalii, iar apoi, mă repet, Anzor e ceva la superlativ. E jucătorul care marchează ritmul în joc.

Mi-au plăcut şi tricourile, mi-a plăcut golul lui Fane, mi-a plăcut şi golul lor, senzaţional. Foarte bine a jucat Craiova.