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“E mai bună Craiova decât anul trecut?” Răspunsul dat de Assad Al Hamlawi, după debutul cu “dublă” în Champions League

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 22:22

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E mai bună Craiova decât anul trecut? Răspunsul dat de Assad Al Hamlawi, după debutul cu dublă în Champions League

Assad Al Hamlawi, în ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4/ Sport Pictures

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Universitatea Craiova a dat recital şi a învins-o cu 4-1 pe ML Vitebsk, în partida tur din turul unu preliminar de Champions League. Oltenii sunt ca şi calificaţi în faza următoare, unde vor întâlni învingătoare “dublei” Borac Banja Luca – Levski.

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Assad Al Hamlawi a marcat două goluri împotriva campioanei din Belarus. Atacantul oltenilor a punctat în minutele 24, respectiv 43, din penalty.

Assad Al Hamlawi, prima reacţie după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Assad Al Hamlawi a declarat că Universitatea Craiova a avut parte de un debut excelent de sezon, sperând ca echipa să-şi continue ritmul excelent şi să câştige şi Supercupa. Partida cu U Cluj se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, în Bănie.

De asemenea, întrebat dacă Universitatea Craiova este o echipă mai puternică în acest sezon, faţă de precedentul, Assad Al Hamlawi a oferit o reacţie fermă. El a transmis clar faptul că oltenii sunt mai buni în actuala stagiune şi ţintesc calificarea în grupa de Champions League.

“A fost un început bun pentru echipă, sper să menţinem acest ritm şi mai departe. Ştiam că voi marca, e principalul obiectiv la penalty-uri. A fost un advers aragresiv, am reuşit să fim deasupra lor şi sper să fim aşa şi la retur.

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(N.r. Poate arăta mai bine decât anul trecut) Cred că suntem deja o familie mai bună, ca echipă, suntem mai buni. Deocamdată nu e jucată calificarea, aşteptăm şi meciul retur. Se poate întâmpla orice. Să sperăm să fim mai buni în următorul meci. Sper să câştigăm Supercupa. Nu prea e timp de sărbătoare. Toţi avem obiectivul să fim în Champions League. E un start bun”, a declarat Assad Al Hamlawi, conform digisport.ro, după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4.

ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a învins miercuri, în deplasare, scor 4-1, formaţia din Belarus ML Vitebsk, în manşa întâi din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Pe teren neutru, în Ungaria, la Mezőkövesd, fără spectatori în tribună, campioana României a avut nevoie de doar patru minute pentru ca Baiaram să deschidă scorul cu un şut frumos, la vinclu. Belaruşii au egalat în minutul 20, cu o torpilă expediată de Gromyko, de la 25 de metri, însă oltenii au revenit în avantaj după numai patru minute. Fault al lui Bocherev asupra lui Etim, în careu, şi arbitrul bosniac a dictat penalty, transformat cu siguranţă de Al-Hamlawi. Repriza s-a încheiat cu un al doilea penalty primit de craioveni. Deşi iniţial arbitrul dictase fault în atac, analizarea fazei la VAR l-a făcut să-şi schimbe decizia, iar Al-Hamlawi a stabilit scorul pauzei, în minutul 43.

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Bassekou Diabate a înscris pentru Vitebsk, în minutul 58, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Elevii lui Coelho au avut şi ei un gol anulat, la Baiaram, în minutul 69, tot pentru ofsaid, dar Nsimba a înscris ultimul gol al meciului la ultima fază, în al treilea minut al prelunigirilor, şi partida s-a încheiat cu victoria Universităţii Craiova, 4-1 cu ML Vitebsk, în prima manşă a turului întâi preliminar din Liga Campionilor.

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