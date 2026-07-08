“E mai bună Craiova decât anul trecut?” Răspunsul dat de Assad Al Hamlawi, după debutul cu “dublă” în Champions League

Universitatea Craiova a dat recital şi a învins-o cu 4-1 pe ML Vitebsk, în partida tur din turul unu preliminar de Champions League. Oltenii sunt ca şi calificaţi în faza următoare, unde vor întâlni învingătoare “dublei” Borac Banja Luca – Levski.

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Assad Al Hamlawi a marcat două goluri împotriva campioanei din Belarus. Atacantul oltenilor a punctat în minutele 24, respectiv 43, din penalty.

Assad Al Hamlawi, prima reacţie după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Assad Al Hamlawi a declarat că Universitatea Craiova a avut parte de un debut excelent de sezon, sperând ca echipa să-şi continue ritmul excelent şi să câştige şi Supercupa. Partida cu U Cluj se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, în Bănie.

De asemenea, întrebat dacă Universitatea Craiova este o echipă mai puternică în acest sezon, faţă de precedentul, Assad Al Hamlawi a oferit o reacţie fermă. El a transmis clar faptul că oltenii sunt mai buni în actuala stagiune şi ţintesc calificarea în grupa de Champions League.

“A fost un început bun pentru echipă, sper să menţinem acest ritm şi mai departe. Ştiam că voi marca, e principalul obiectiv la penalty-uri. A fost un advers aragresiv, am reuşit să fim deasupra lor şi sper să fim aşa şi la retur.