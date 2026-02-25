Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: "Dezamăgire totală" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală”

Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală”

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 0:18

Comentarii
Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: Dezamăgire totală

Chivu, pe banca Interului / Profimedia

Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu Bodo/Glimt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a fost eliminată din Champions League după ce a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt, scorul la general fiind de 5-2 în favoarea echipei de la Cercul Polar. După 1-3 în manșa tur din Norvegia, trupa de pe Meazza nu a găsit “antidotul” pentru a reveni și a suferit un nou eșec contra echipei antrenate de Kjetil Knutsen.

Cristi Chivu, nota 5 după Inter – Bodo/Glimt 1-2

Ca după fiecare meci, anumite site-uri din Italia au realizat un material în care au notat toți jucătorii implicați pe gazon, dar și pe tehnicienii celor două cluburi. Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com i-au dat lui Chivu o notă la limită “de trecere” și dat un verdict clar: “nerazzurrii” ar fi trebuit să se califice ținând cont de blazonul clubului.

Având în vedere numele și prestigiul clubului, o revenire la Milano împotriva lui Bodo/Glimt era singura opțiune. Însă, eșecul cu 3-1 din tur a cântărit greu pe umerii jucătorilor lui, iar Akanji a dat cu piciorul ultimelor speranțe de a rămâne în competiție. O dezamăgire totală, acum rămân doar campionatul și Cupa“, au scris jurnaliștii italieni.

Jucătorul care a primit cea mai mică nota a fost Manuel Akanji, care a primit un 4 după ce a comis o eroare uriașă ce a dus la primul gol înscris de Bodo/Glimt în returul de pe Giuseppe Meazza. De cealaltă parte, Hauge, marcator după gafa elvețianului, respectiv antrenorul Kjetil Knutsen, au primit cele mai mari note, 8.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
Observator
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
0:11 25 feb.
FotoCristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins
0:05 25 feb.
De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL
23:51
Inter – Bodo/Glimt 1-2. Echipa lui Cristi Chivu, eliminare rușinoasă din Liga Campionilor
23:49
Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!”
23:37
Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu!
23:29
Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 3 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 4 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr. 5 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 6 O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul