Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: "Dezamăgire totală" - Antena Sport

Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu Bodo/Glimt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a fost eliminată din Champions League după ce a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt, scorul la general fiind de 5-2 în favoarea echipei de la Cercul Polar. După 1-3 în manșa tur din Norvegia, trupa de pe Meazza nu a găsit “antidotul” pentru a reveni și a suferit un nou eșec contra echipei antrenate de Kjetil Knutsen.

Cristi Chivu, nota 5 după Inter – Bodo/Glimt 1-2

Ca după fiecare meci, anumite site-uri din Italia au realizat un material în care au notat toți jucătorii implicați pe gazon, dar și pe tehnicienii celor două cluburi. Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com i-au dat lui Chivu o notă la limită “de trecere” și dat un verdict clar: “nerazzurrii” ar fi trebuit să se califice ținând cont de blazonul clubului.

“Având în vedere numele și prestigiul clubului, o revenire la Milano împotriva lui Bodo/Glimt era singura opțiune. Însă, eșecul cu 3-1 din tur a cântărit greu pe umerii jucătorilor lui, iar Akanji a dat cu piciorul ultimelor speranțe de a rămâne în competiție. O dezamăgire totală, acum rămân doar campionatul și Cupa“, au scris jurnaliștii italieni.

Jucătorul care a primit cea mai mică nota a fost Manuel Akanji, care a primit un 4 după ce a comis o eroare uriașă ce a dus la primul gol înscris de Bodo/Glimt în returul de pe Giuseppe Meazza. De cealaltă parte, Hauge, marcator după gafa elvețianului, respectiv antrenorul Kjetil Knutsen, au primit cele mai mari note, 8.