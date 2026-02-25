"Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare" Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! - Antena Sport

Celebra publicaţie italiană Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea ruşinoasă a Interului din play-off-ul Ligii Campionilor, după o dublă înfrângere cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt.

După ce a pierdut în tur cu 3-1, Inter a cedat şi pe teren propriu disputa cu Bodo/Glimt, norvegienii reuşind să se impună cu 2-1 pe Giuseppe Meazza.

“Eşec clar, chiar şi financiar” Reacţia Gazzetta dello Sport după eliminarea Interului din Liga Campionilor

“Parcursul lui Inter în Liga Campionilor se termină rușinos. Bodo câștigă și pe San Siro”, a titrat Gazzetta dello Sport.

“Inter părăseşte Liga Campionilor după o prestație dezamăgitoare. Fostul jucător al lui AC Milan, Hauge, a marcat din nou, Evjen majorând scorul. Golul lui Bastoni, care a redus din diferenţă, a fost inutil, rezultatul nefiind schimbat: norvegienii au avansat în optimile de finală.

Inter a ieșit cu capul plecat după patru sezoane consecutive în care a ajuns întotdeauna cel puțin în optimile de finală ale Ligii Campionilor (inclusiv în două finale). Un eșec clar, chiar și financiar. O prestație slabă în fața a 70.000 de spectatori care au venit la meci sperând la o revenire. Acum Chivu se poate concentra pe campionat (cu 10 puncte avans față de Milan) și pe Coppa Italia (semifinală)”, a mai notat publicaţia italiană.