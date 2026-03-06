Ce îl macină pe Pep Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid din Champions League? Detaliul remarcat - Antena Sport

Închide meniul
Ce îl macină pe Pep Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid din Champions League? Detaliul remarcat

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 18:06

Ce îl macină pe Pep Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid din Champions League? Detaliul remarcat

Pep Guardiola, în timpul unui meci / Profimedia

Pep Guardiola a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei cu Newcastle din Cupa Angliei, iar antrenorul iberic a abordat mai multe subiecte. Printre altele, tehnicianul de pe Etihad a făcut referire și la turul optimilor din Champions League cu Real Madrid de miercuri și a vorbit despre timpul de recuperare al jucătorilor săi.

Manchester City se pregătește pe final de săptămână să o înfrunte pe Newcastle în optimile de finală ale Cupei Angliei, un duel care e de departe capul de afiș al acestei faze a competiției. Cu o zi înainte de meciul care se va disputa sâmbătă, Pep Guardiola a susținut conferința de presă premergătoare.

Guardiola și problema sa înainte de turul cu Real Madrid

Una dintre întrebările puse de jurnaliști a vizat programarea partidei ce se va disputa pe St. James’s Park la ora 22:00 (ora locală 20:00). Guardiola crede că echipa sa este avantajată de ora târzie, pentru că dacă meciul s-ar fi disputat mai devreme, atunci el și jucătorii ar fi trebuit să meargă de astăzi, vineri, la Newcastle.

Totuși, Pep a punctat faptul că echipa sa va avea un timp de recuperare limitat în vederea meciului tur contra Realului din optimile UCL.

E un avantaj. Dacă jucam mai devreme, ar fi trebuit să călătorim de azi, dar din moment ce jucăm seara, putem să o facem mâine. E un avantaj, deși vom avea mai puțin timp de recuperare înainte de meciul cu Real Madrid“, a spus Guardiola, potrivit as.com.

Cele două forțe din Europa vor da piept în primul meci al “dublei” pe 11 martie, miercuri, iar formația “blanco” are o zi în plus de odihnă. Realul joacă astăzi, vineri, contra lui Celta Vigo, ultimul meci înainte de turul cu Manchester City de pe Bernabeu.

Inițial, și echipa lui Arbeloa trebuia să evolueze sâmbătă, însă a primit acceptul din partea La Liga ca meciul să fie reprogramat cu 24 de ore mai devreme.

