Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul - Antena Sport

Real Madrid a fost amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a fost surprins făcând salutul nazist în timpul meciului retur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva Benficăi, săptămâna trecută, a anunţat UEFA vineri.

Real Madrid a declarat după meci că a solicitat comitetului disciplinar al clubului „să iniţieze o procedură de excludere imediată a fanului membru” care a fost surprins de camerele de filmat în timp ce făcea salutul nazist.

Real Madrid, amendat de UEFA

„Acest membru a fost identificat de personalul de securitate al clubului la câteva momente după ce a apărut în transmisiunea televizată şi a fost imediat dat afară din stadionul Santiago Bernabeu”, a precizat Real Madrid într-un comunicat în care a condamnat gestul.

UEFA a amendat Real Madrid şi a dispus închiderea parţială a stadionului – 500 de locuri adiacente din tribuna sudică inferioară – pentru un meci. Cu toate acestea, pedeapsa este suspendată pentru un an.

Real Madrid a învins Benfica cu 2-1 şi s-a calificat în optimile de finală cu o victorie cumulată de 3-1. În runda următoare, echipa va juca împotriva lui Manchester City.