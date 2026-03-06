Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul

Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 13:41

Comentarii
Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul

Florentino Perez - Profimedia Images

Real Madrid a fost amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a fost surprins făcând salutul nazist în timpul meciului retur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva Benficăi, săptămâna trecută, a anunţat UEFA vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a declarat după meci că a solicitat comitetului disciplinar al clubului „să iniţieze o procedură de excludere imediată a fanului membru” care a fost surprins de camerele de filmat în timp ce făcea salutul nazist.

Real Madrid, amendat de UEFA

„Acest membru a fost identificat de personalul de securitate al clubului la câteva momente după ce a apărut în transmisiunea televizată şi a fost imediat dat afară din stadionul Santiago Bernabeu”, a precizat Real Madrid într-un comunicat în care a condamnat gestul.

UEFA a amendat Real Madrid şi a dispus închiderea parţială a stadionului – 500 de locuri adiacente din tribuna sudică inferioară – pentru un meci. Cu toate acestea, pedeapsa este suspendată pentru un an.

Real Madrid a învins Benfica cu 2-1 şi s-a calificat în optimile de finală cu o victorie cumulată de 3-1. În runda următoare, echipa va juca împotriva lui Manchester City.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie
Observator
Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
Fanatik.ro
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
13:33
Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: “Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban”
13:14
Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri, înainte de Milan – Inter
12:28
Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu
12:23
EXCLUSIV“Până la ultima picătură de energie!” Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori, înainte de barajul Turcia – România
12:05
Ce performanţă! Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism
12:04
VIDEOCharles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: “Impresionant”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 2 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”