"Asta îmi cere Arbeloa". Fede Valverde, prima reacţie după hat-trick-ul marcat în Real Madrid - Manchester City 3-0 - Antena Sport

Fede Valverde (27 de ani) a oferit prima reacţie după ce a marcat un hat-trick de vis în duelul câştigat de Real Madrid cu Manchester City, scor 3-0, în turul optimilor de Champions League. Uruguayanul s-a declarat extrem de fericit după noaptea magică trăită pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fede Valverde a fost omul meciului cu Manchester City. Mijlocaşul a reuşit să marcheze în prima repriză toate cele trei goluri, în minutele 20, 27 şi 43.

Fede Valverde, prima reacţie după Real Madrid – Manchester City 3-0

Fede Valverde a dezvăluit că Alvaro Arbeloa îi cere să avanseze mult şi să ajungă în poziţie de finalizare. În ciuda victoriei categorice, mijlocaşul se aşteaptă ca returul cu Manchester City să fie unul extrem de dificil pentru Real Madrid.

“E incredibil, visezi la nopți ca acestea. Mulțumesc coechipierilor mei pentru încredere, staff-ului tehnic și fanilor, în ciuda sezonului dificil. Da, cu siguranță, mai ales în ceea ce privește golurile. Chiar mi-a plăcut. Trecuse mult timp de când nu mă mai distrasem așa.

Asta îmi cere Arbeloa, să avansez mai mult. Am încercat să atac mult mai mult. Am primit pase incredibile. Ne-am antrenat destul de mult, mai ales când a venit vorba de șuturi pe poartă.