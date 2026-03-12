"Asta îmi cere Arbeloa". Fede Valverde, prima reacţie după hat-trick-ul marcat în Real Madrid - Manchester City 3-0 - Antena Sport

Închide meniul
"Asta îmi cere Arbeloa". Fede Valverde, prima reacţie după hat-trick-ul marcat în Real Madrid – Manchester City 3-0

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 8:24

Fede Valverde şi Alvaro Arbeloa, în Real Madrid - Manchester City 3-0/ Profimedia

Fede Valverde (27 de ani) a oferit prima reacţie după ce a marcat un hat-trick de vis în duelul câştigat de Real Madrid cu Manchester City, scor 3-0, în turul optimilor de Champions League. Uruguayanul s-a declarat extrem de fericit după noaptea magică trăită pe Bernabeu.

Fede Valverde a fost omul meciului cu Manchester City. Mijlocaşul a reuşit să marcheze în prima repriză toate cele trei goluri, în minutele 20, 27 şi 43.

Fede Valverde a dezvăluit că Alvaro Arbeloa îi cere să avanseze mult şi să ajungă în poziţie de finalizare. În ciuda victoriei categorice, mijlocaşul se aşteaptă ca returul cu Manchester City să fie unul extrem de dificil pentru Real Madrid.

“E incredibil, visezi la nopți ca acestea. Mulțumesc coechipierilor mei pentru încredere, staff-ului tehnic și fanilor, în ciuda sezonului dificil. Da, cu siguranță, mai ales în ceea ce privește golurile. Chiar mi-a plăcut. Trecuse mult timp de când nu mă mai distrasem așa.

Asta îmi cere Arbeloa, să avansez mai mult. Am încercat să atac mult mai mult. Am primit pase incredibile. Ne-am antrenat destul de mult, mai ales când a venit vorba de șuturi pe poartă.

Aici trebuie să ne tratăm unii pe alții ca pe frați, să ne apărăm unii pe alții, să ne păzim unii pe alții. Important este munca echipei, efortul.

Meciurile de acolo, la Manchester, sunt dificile. Au mulți fani care sunt pasionali”, a declarat Fede Valverde, conform as.com, după Real Madrid – Manchester City 3-0.

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Comentarii


