Pep Guardiola ştie ce i-a lipsit lui Manchester City, după umilinţa cu Real Madrid. Ce jucător a lăudat: "Fantastic" - Antena Sport

Pep Guardiola ştie ce i-a lipsit lui Manchester City, după umilinţa cu Real Madrid. Ce jucător a lăudat: “Fantastic”

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 8:32

Pep Guardiola, în timpul unui meci la Manchester City/ Profimedia

Pep Guardiola (55 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Real Madrid a învins-o cu scorul categoric de 3-0 pe Manchester City, în turul optimilor de Champions League. Managerul “cetăţenilor” a găsit cu greu explicaţii pentru umilinţa suferită de echipa sa pe Bernabeu.

Pep Guardiola a transmis că elevilor săi le-a lipsit ultima pasă. El a subliniat că au fost situaţii în care jucătorii săi ajungeau în poziţii periculoase, în careu, însă pasa finală le-a lipsit în acest meci.

Pep Guardiola, prima reacţie după Real Madrid – Manchester City 3-0

Pep Guardiola i-a felicitat pe cei de la Real Madrid pentru victoria clară obţinută şi l-a remarcat pe Fede Valverde (27 de ani). Mijlocaşul din Uruguay a reuşit să marcheze un hat-trick în prima repriză a duelului de pe Bernabeu.

“Ăsta este rezultatul, mai avem 90 de minute de jucat. Ei au atacat de trei ori în prima repriză și au marcat de trei ori, datorită calității lor, mereu joacă bine pe contraatac.

Noi am ajuns lângă careul lor de foarte multe ori, dar nu am dat ultima pasă corect. Ei s-au apărat foarte bine, au stat jos. Să fii prins pe contraatac… Rezultatul e dur, dar acum e timpul să ne odihnim și să ne recuperăm.

Când ajungi la marginea careului și ai patru sau cinci jucători în careu, e chestie de ultimă pasă. Dacă dai un gol, capeți încredere. Ne-a lipsit pasa finală. Am sentimentul că meciul nu a fost atât de prost precum o arată scorul.

Valverde îmi imaginez că a fost desemnat omul meciului. Un jucător fantastic. Poate să joace în nu știu câte poziții. A marcat goluri extraordinare”, a declarat Pep Guardiola, conform marca.com, după Real Madrid – Manchester City 3-0.

