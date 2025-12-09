"Atenție la Liverpool". Semnal de alarmă tras la Interul lui Chivu înainte de derby-ul din Champions League - Antena Sport

Cel mai interesant meci din această seară de Champions League, cel dintre Inter Milano și Liverpool, a fost prefațat de un mare fotbalist care a evoluat pentru ambele cluburi, Paul Ince. Cunoscut pentru trofeele sale alături de United, legenda engleză a stat câte doi ani la cele două cluburi și a făcut o scurtă analiză înainte de duelul de pe Giuseppe Meazza.
Inter se pregătește pentru o nouă confruntare “de foc” în Liga Campionilor, după ce etapa trecută a înfruntat-o pe Atletico Madrid, în fața căreia a pierdut cu 2-1. Înainte de duelul contra campioanei Angliei, Liverpool, Paul Ince a vorbit despre cele două formații pentru care a jucat și i-a lăudat atât pe “nerazzurri”, cât și pe Cristi Chivu.
Cristi Chivu, remarcat de Paul Ince
Când s-a raportat la Liverpool, fostul mijlocaș le-a transmis celor de pe Meazza să aibă grijă la adversarul lor, care poate fi extrem de imprevizibil în ciuda tensiunilor imense din ultima perioadă generate de scandalul cu Mohamed Salah.
“Inter e la momentul potrivit să ia avânt. Atenție însă la Liverpool, să nu credeți că e ușor prin prisma haosului pe care îl trăiesc (n.r. cei de acolo). Liverpool e o echipă absurdă, foarte ciudată, periculoasă, pot marca multe goluri și să și primească multe de la oricine“, a spus Paul Ince, potivit fcinternews.it.
În ceea ce o privește pe Inter, Ince a lăudat conducerea clubului pentru că l-au instalat pe Chivu pe bancă și pentru că i-au oferit încredere. Ulterior, omul care a petrecut 73 de meciuri în tricoul albastru-negru a remarcat mai mulți jucători din vestiarul românului.
“Conducerea a făcut bine că i-a dat lui Chivu o șansă: toți cei mari au avut pe cineva capabil să ofere încredere jucătorilor tineri. Îmi place Akanji, un transfer fantastic, iar Dimarco e cel mai bun din acest sezon.
În față, Lautaro e unul dintre cei mai buni din lume, iar Thuram se mișcă inteligent în careu. Aș spune că Inter are totul: calitate în defensivă, structură, soluții în atac. Duelul se câștigă însă la mijloc“.
Paul Ince a jucat două sezoane pentru Liverpool și Inter, prima oară pentru italieni între 1995 și 1997, după care în Premier League în 1997 și 1999. Toate trofeele din carieră le-a cucerit alături de Manchester United, pentru care a jucat șase ani (1989-1995).
- Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso
- Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid
- Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool
- Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări”
- Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City