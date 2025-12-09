"Atenție la Liverpool". Semnal de alarmă tras la Interul lui Chivu înainte de derby-ul din Champions League - Antena Sport

Cel mai interesant meci din această seară de Champions League, cel dintre Inter Milano și Liverpool, a fost prefațat de un mare fotbalist care a evoluat pentru ambele cluburi, Paul Ince. Cunoscut pentru trofeele sale alături de United, legenda engleză a stat câte doi ani la cele două cluburi și a făcut o scurtă analiză înainte de duelul de pe Giuseppe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter se pregătește pentru o nouă confruntare “de foc” în Liga Campionilor, după ce etapa trecută a înfruntat-o pe Atletico Madrid, în fața căreia a pierdut cu 2-1. Înainte de duelul contra campioanei Angliei, Liverpool, Paul Ince a vorbit despre cele două formații pentru care a jucat și i-a lăudat atât pe “nerazzurri”, cât și pe Cristi Chivu.

Cristi Chivu, remarcat de Paul Ince

Când s-a raportat la Liverpool, fostul mijlocaș le-a transmis celor de pe Meazza să aibă grijă la adversarul lor, care poate fi extrem de imprevizibil în ciuda tensiunilor imense din ultima perioadă generate de scandalul cu Mohamed Salah.

“Inter e la momentul potrivit să ia avânt. Atenție însă la Liverpool, să nu credeți că e ușor prin prisma haosului pe care îl trăiesc (n.r. cei de acolo). Liverpool e o echipă absurdă, foarte ciudată, periculoasă, pot marca multe goluri și să și primească multe de la oricine“, a spus Paul Ince, potivit fcinternews.it.

În ceea ce o privește pe Inter, Ince a lăudat conducerea clubului pentru că l-au instalat pe Chivu pe bancă și pentru că i-au oferit încredere. Ulterior, omul care a petrecut 73 de meciuri în tricoul albastru-negru a remarcat mai mulți jucători din vestiarul românului.