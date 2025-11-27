Ce a putut spune Arne Slot după umilinţa lui Liverpool. Ultima oară când s-a întâmplat asta, a retrogradat - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut spune Arne Slot după umilinţa lui Liverpool. Ultima oară când s-a întâmplat asta, a retrogradat

Dan Roșu Publicat: 27 noiembrie 2025, 8:56

Arne Slot, la o conferinţă de presă - Profimedia Images

Arne Slot a declarat că nu se simte în pericol după eşecul istoric cu PSV, 1-4, în etapa a cincea a grupei principale din Liga Campionilor. În urma înfrângerii, Liverpool e pe locul 18, cu 9 puncte.

Cormoranii se află la cea mai slabă serie din ultimii peste 70 de ani, după ce au ajuns la 9 înfrângeri în ultimele 12 meciuri. Ultima astfel de serie venea în 1953-1954, sezon în urma căruia echipa retrograda.

Reacţia lui Arne Slot după Liverpool – PSV 1-4

“Mă simt în siguranţă, sunt ok. Am foarte mult sprijin de la conducere. Ar fi frumos să întoarcem lucrurile şi să obţinem o victorie. Pentru că atunci când eşti antrenor şi echipa nu merge bine, e normal să apară aceste întrebări.

Sunt ok cu poziţia mea. Nu e prima oară când mă aflu într-o asemenea conjunctură, dar e momentul să ne revenim. Vorbesc mult cu conducerea. Ajută echipa şi mă ajută şi pe mine.

Dar nu mă sună în fiecare secundă să îmi spună că au încredere în mine. Dar din conversaţii eu simt încrederea. Nu am vorbit încă cu ei după acest meci, aşa că vom vedea”, a spus Slot, după 1-4 cu PSV.

