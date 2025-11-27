"Inter, altă glumă crudă. Săptămână sumbră". Italienii, verdict dur după eșecul trupei lui Cristi Chivu în UCL - Antena Sport

Inter Milano a pierdut pentru prima oară în acest sezon de UCL, iar reacția presei din Italia nu a întârziat să apară. Gazzetta dello Sport, celebrul cotidian din “cizmă”, a catalogat în termeni extrem de duri ce i s-a întâmplat formației lui Cristi Chivu pe Metropolitano, unde “nerazzurrii” au pierdut cu Atletico Madrid după un gol marcat în prelungiri de Jose Maria Gimenez.
Jurnaliștii din Italia au ajuns la concluzia unei săptămâni sumbre pentru Inter, care în mai puțin de șapte zile a pierdut atât în Derby della Madonnina, cât și în Champions League. După ce în meciul cu AC Milan au lovit de două ori bara și au ratat un penalty, acum elevii lui Chivu au încasat un gol în minutul 90+3.
“Defectele continuă să-i ia lui Inter puncte”
La finalul meciului de pe Metropolitano, ziariștii cotidianului “roz” au titrat: “Inter, altă glumă crudă: Gimenez condamnă nerazzurrii la prima înfrângere în Liga Campionilor în minutul 93“.
În corpul articolului, jurnaliștii și-au dezvoltat ideile și au făcut o antiteză între modul în care au fost surprinși Diego Simeone și Cristi Chivu la finalul duelului din Spania. În plus, în ciuda înfrângerii suferite de Inter, cei de la Gazzetta dello Sport au remarcat calitățile echipei lui Cristi Chivu, care au fost însă umbrite de defectele prea multe pe care le-au văzut pe teren.
“Lovitura de cap a uruguayanului a decis un meci bun făcut de echipa lui Chivu. A fost o săptămână sumbră, după înfrângerea din derby-ul cu Milan. Se termină cu Simeone alergând de colo colo sărbătorind precum Tardelli (n.r. – după golul din finala CM 1982, Italia – Germania 3-1), iar Chivu stând pe loc, pierdut în gânduri: a cincea înfrângere a nerazzurrilor din acest sezon, una dramatică în prelungiri cu Atletico.
Este o imagine clară a modului în care merge viața la Inter în acest moment. Chiar și atunci când obțin cu mândrie și rațiune un egal, chiar și atunci când dau dovadă de caracter și de capacitatea de a supraviețui ocaziilor ratate, aruncă totul și își complică viața fără niciun motiv aparent.
De data aceasta, înfrângerea doare chiar mai mult decât înfrângerea din derby, pentru că lovitura de cap a lui Gimenez a venit la ultimul corner. Virtuțile echipei românului sunt acolo, dar și mai evidente sunt defectele care continuă să-i ia certitudini și puncte. Atât de multe, prea multe“, au notat cei de la gazzetta.it.
