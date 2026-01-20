Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului "de foc" dintre Inter şi Arsenal, din Champions League - Antena Sport

Mikel Arteta a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, înaintea confruntării “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din penultima rundă a grupei de Champions League. Partida se va disputa azi, de la ora 22:00, la Milano.
Mikel Arteta a declarat faptul că Cristi Chivu a adus o mentalitate nouă la Inter, după plecarea lui Simone Inzaghi. Antrenorul lui Arsenal a transmis că românul şi-a pus amprenta asupra jocului lui Inter, după jumătate de sezon petrecută pe banca nerazzurrilor.
Mikel Arteta, despre Cristi Chivu înainte de Inter – Arsenal: “A adus o mentalitate excelentă”
Mikel Arteta se aşteaptă ca partida cu Inter să fie una dificilă. Spaniolul de pe banca “tunarilor” a subliniat că nerazzurrii au o echipă valoroasă, iar Arsenal trebuie să se adapteze şi să lupte pentru cele trei puncte.
“Cei de la Inter sunt foarte asemănători cu versiunea lui Inzaghi, dar Chivu a adus o mentalitate excelentă. Vor să domine fiecare meci. Toți antrenorii vor să-și pună amprenta. Fiecare meci este important, va trebui să merităm victoria împotriva unui adversar valoros.
La Arsenal trăim din așteptările clubului. Mereu spun că meciul următor este cel mai important. Schimbări pe flancuri? Încercăm să ne adaptăm și să facem din necesitate o virtute. Vom vedea dacă schimb mâine.
Sezonul trecut am jucat foarte bine aici, dar am pierdut din cauza acelui incident când au primit penalty. Avem o idee clară despre cum să jucăm. Trebuie să o luăm meci cu meci și să ne adaptăm. Să ne bucurăm de călătorie pentru că este una frumoasă. Mâine (n.r. marți) va fi un meci diferit, mereu trebuie să ne adaptăm”, a declarat Mikel Arteta, înainte de Inter – Arsenal, conform fcinternews.it.
Arsenal e lider neînvins în grupa de Champions League, cu 18 puncte. De cealaltă parte, Inter are 12 puncte, fiind pe locul şase, după înfrângerile din ultimele două runde cu Atletico Madrid şi Liverpool.
