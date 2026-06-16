ML Vitebsk – Universitatea Craiova, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii, mari favoriți

Universitatea Craiova și-a aflat marți adversara din cadrul turului 1 preliminar al UEFA Champions League. Campioana României va juca în dublă manșă contra celor de la ML Vitebsk.

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Gruparea antrenată de Filipe Coelho are o șansă bună de a trece mai departe, dar din turul următor, situația va fi una destul de complicată pentru „leii” din Bănie.

Universitatea Craiova – ML Vitebsk, în Champions League

Universitatea Craiova va porni din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho și-a aflat adversara în cadrul tragerii la sorți de la Nyon.

Campioana României va juca pentru un loc în turul următor al Ligii Campionilor contra celor de la ML Vitebsk, formație din Belarus, cu un lot cotat la 12,88 milioane de euro.

Prima manșă este programată în zilele de 7 și 8 iulie, iar returul va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”, pe 14 sau 15 iulie.