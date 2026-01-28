Colegul lui Radu Drăgușin, implicat într-un accident rutier pe autostradă. Cauciucul mașinii sale a explodat - Antena Sport

Închide meniul
Colegul lui Radu Drăgușin, implicat într-un accident rutier pe autostradă. Cauciucul mașinii sale a explodat

Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 8:55

Randal Kolo Muani și mașina sa / Colaj Profimedia + X @Lilywhite_Rose

Randal Kolo Muani, jucătorul lui Tottenham și implicit colegul luI Radu Drăgușin, a fost implicat marți într-un accident rutier pe autostradă, dar din fericire se află în afara oricărui pericol. În timp ce se îndrepta spre aeroport, unde urma să plece alături de coechipieri pentru ultimul meci din grupa Champions League, un cauciuc al mașinii sale a explodat.

Tottenham a întâmpinat o problemă înainte de duelul contra lui Eintracht Frankfurt din ultima etapă a grupei Ligii Campionilor. Avionul care trebuia să transporte formația londoneză în Germania a plecat fără doi jucători care au rămas în Anglia din cauza unui accident rutier.

Kolo Muani, teafăr după accident. Un coechipier se afla în urma sa

Potrivit jurnaliștilor britanici de la dailymail.co.uk, atacantul francez venit de la PSG se afla în mașina sa, un Ferrari negru, în momentul în care cauciucul din dreapta față a explodat pe autostrada M25, în Herfordshite. Kolo Muani se îndrepta spre Aeroportul Stansted după un antrenament efecutat marți, iar în urma sa se afla un alt jucător al lui Spurs, Wilson Odobert.

Deși extrema din Franța nu a pățit ceva, el a rămas alături de colegul său de vestiar pe autostradă, mașina rămânând staționată pe autostradă. Din imaginile obținute se poate observa cum zona din dreapta față a mașinii, unde cauciucul a explodat, a fost avariată, iar parbrizul a fost ușor spart.

Thomas Frank, tehnicianul nord-londonezilor, a vorbit și el despre incidentul petrecut pe drumurile din Anglia: “Ambii sunt bine. Din păcate, au fost implicați într-un accident minor. Toată lumea implicată e bine.

A explodat un cauciuc, așa că ei doi (n.r. Kolo Muani și Odobert) sunt puțin întârziați, dar vor ateriza mai târziu“, a spus danezul.

Meciul lui Tottenham contra lui Eintracht Frankufrt va avea loc astăzi de la ora 22:00, când 18 meciuri din Liga Campionilor se joacă de la aceeași oră pentru a stabili clasamentul final.

