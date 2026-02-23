Detaliul remarcabil din contractul lui Luis Diaz la Bayern Munchen! De ce poate fi amendat cu până la 50.000 de euro - Antena Sport

Luis Diaz a ajuns în Bundesliga la începutul acestui sezon, după ce Bayern Munchen a fost de acord să achite către Liverpool suma de 70 de milioane de euro. Columbianul a făcut o impresie bună și a devenit rapid om de bază în echipa lui Vincent Kompany.

Puțini știu însă că germanii au introdus o clauză specială în contractul jucătorului de 29 de ani, care le permite sancționarea acestuia cu până la 50.000 de euro, într-un anumit context.

Luis Diaz, obligat să învețe limba germană. Clauza incredibilă din contractul său

Luis Diaz are parte de un sezon remarcabil la Bayern Munchen, având cifre ireale sub comanda lui Vincent Kompany. Columbianul are 13 goluri și 13 pase decisive în 22 de meciuri jucate în Bundesliga, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai bavarezilor.

Cumpărat pentru 70 de milioane de euro de la Liverpool, Diaz se adaptează „forțat” la noua sa echipă, având o clauză specială în contractul său cu campioana Germaniei.

Potrivit jurnaliștilor de la BILD, în înțelegerea pe care a semnat-o cu Bayern, Luis Diaz este obligat să învețe limba germană. Acesta are 3 ședințe de pregătire pe săptămână, iar în cazul în care nu dorește să dea curs acestor aspecte, poate fi sancționat cu sume cuprinse între 5.000 și 50.000 de euro.