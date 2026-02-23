Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid - Benfica. Anunțul făcut de lusitani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani

Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 17:42

Comentarii
Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani

Jose Mourinho, în timpul unui meci la Benfica/ Profimedia

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, nu va susţine conferinţa de presă de marţi, înaintea meciului retur al play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri, împotriva lui Real Madrid, a anunţat clubul portughez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În schimb, secundul său, Joao Tralhao, se va adresa presei. Benfica a dezvăluit absenţa lui Mourinho înainte de a se afla că UEFA l-a suspendat provizoriu pe fotbalistul său argentinian Gianluca Prestianni.

Jose Mourinho, absent de la conferință înainte de Real Madrid – Benfica

Mourinho a fost eliminat în meciul tur împotriva lui Real Madrid, pe Estadio da Luz, după ce a primit un cartonaş roşu de la arbitrul francez Francois Letexier pentru proteste la un fault asupra lui Richard Rios şi, prin urmare, nu va fi pe banca de pe Santiago Bernabeu pentru manşa retur.

Chiar şi aşa, suspendarea nu îl împiedica să participe la conferinţa de presă de dinaintea meciului, deşi, conform regulilor UEFA, are opţiunea de a fi înlocuit, lucru pe care Mourinho l-a preferat.

Conform programului comunicat de Benfica, echipa din Lisabona va călători la Madrid marţi dimineaţa.

Reclamă
Reclamă

Benfica o înfruntă pe Real Madrid după ce a pierdut meciul tur la Lisabona cu scorul de 0-1, cu un gol marcat de Vinicius Junior, care a relatat ulterior că a fost ţinta unor presupuse insulte rasiste din partea lui Prestianni.

Mourinho i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior, atacantul echipei Real Madrid, modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat marţi seara, pe Estadio da Luz din capitala Portugaliei, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

I-am spus: ‘Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?’ Este singurul lucru pe care nu-l înţeleg“, a declarat Mourinho în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului.

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
Reclamă

Vinicius a marcat singurul gol al întâlnirii de la Lisabona, oferind echipei Real Madrid o victorie preţioasă, împotriva unei formaţii în faţa căreia se înclinase luna trecută, pe acelaşi stadion, în ultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor (2-4).

Imediat după reuşita lui Vinicius, Gianluca Prestianni i-a spus ceva brazilianului în timp ce îşi acoperea gura cu tricoul, iar Vinicius a susţinut că a fost insultat, determinându-l pe arbitru să activeze protocolul antirasism.

Ca răspuns la această situaţie, Mourinho a declarat că a vorbit atât cu Vinicius, cât şi cu Prestianni şi că fiecare i-a spus ceva diferit. Prin urmare, a optat pentru “echilibru” şi a subliniat că “în această lume a fotbalului, aceste lucruri se întâmplă pe teren”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Observator
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid”
Fanatik.ro
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid”
19:35
Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid
19:29
“Sunt vinovat” Dorinel Munteanu va avea o discuţie decisivă pentru viitorul lui cu conducerea sibienilor!
19:04
Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat
18:58
Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1
18:53
Lindsey Vonn a fost externată, după patru operații: „Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca”
18:37
De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul