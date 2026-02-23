Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid - Benfica. Anunțul făcut de lusitani - Antena Sport

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, nu va susţine conferinţa de presă de marţi, înaintea meciului retur al play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri, împotriva lui Real Madrid, a anunţat clubul portughez.
În schimb, secundul său, Joao Tralhao, se va adresa presei. Benfica a dezvăluit absenţa lui Mourinho înainte de a se afla că UEFA l-a suspendat provizoriu pe fotbalistul său argentinian Gianluca Prestianni.
Jose Mourinho, absent de la conferință înainte de Real Madrid – Benfica
Mourinho a fost eliminat în meciul tur împotriva lui Real Madrid, pe Estadio da Luz, după ce a primit un cartonaş roşu de la arbitrul francez Francois Letexier pentru proteste la un fault asupra lui Richard Rios şi, prin urmare, nu va fi pe banca de pe Santiago Bernabeu pentru manşa retur.
Chiar şi aşa, suspendarea nu îl împiedica să participe la conferinţa de presă de dinaintea meciului, deşi, conform regulilor UEFA, are opţiunea de a fi înlocuit, lucru pe care Mourinho l-a preferat.
Conform programului comunicat de Benfica, echipa din Lisabona va călători la Madrid marţi dimineaţa.
Benfica o înfruntă pe Real Madrid după ce a pierdut meciul tur la Lisabona cu scorul de 0-1, cu un gol marcat de Vinicius Junior, care a relatat ulterior că a fost ţinta unor presupuse insulte rasiste din partea lui Prestianni.
Mourinho i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior, atacantul echipei Real Madrid, modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat marţi seara, pe Estadio da Luz din capitala Portugaliei, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.
“I-am spus: ‘Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?’ Este singurul lucru pe care nu-l înţeleg“, a declarat Mourinho în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului.
Vinicius a marcat singurul gol al întâlnirii de la Lisabona, oferind echipei Real Madrid o victorie preţioasă, împotriva unei formaţii în faţa căreia se înclinase luna trecută, pe acelaşi stadion, în ultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor (2-4).
Imediat după reuşita lui Vinicius, Gianluca Prestianni i-a spus ceva brazilianului în timp ce îşi acoperea gura cu tricoul, iar Vinicius a susţinut că a fost insultat, determinându-l pe arbitru să activeze protocolul antirasism.
Ca răspuns la această situaţie, Mourinho a declarat că a vorbit atât cu Vinicius, cât şi cu Prestianni şi că fiecare i-a spus ceva diferit. Prin urmare, a optat pentru “echilibru” şi a subliniat că “în această lume a fotbalului, aceste lucruri se întâmplă pe teren”.
- Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid
- Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi
- Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?”
- Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica
- Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați”