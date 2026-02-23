Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid - Benfica. Anunțul făcut de lusitani - Antena Sport

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, nu va susţine conferinţa de presă de marţi, înaintea meciului retur al play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri, împotriva lui Real Madrid, a anunţat clubul portughez.

În schimb, secundul său, Joao Tralhao, se va adresa presei. Benfica a dezvăluit absenţa lui Mourinho înainte de a se afla că UEFA l-a suspendat provizoriu pe fotbalistul său argentinian Gianluca Prestianni.

Jose Mourinho, absent de la conferință înainte de Real Madrid – Benfica

Mourinho a fost eliminat în meciul tur împotriva lui Real Madrid, pe Estadio da Luz, după ce a primit un cartonaş roşu de la arbitrul francez Francois Letexier pentru proteste la un fault asupra lui Richard Rios şi, prin urmare, nu va fi pe banca de pe Santiago Bernabeu pentru manşa retur.

Chiar şi aşa, suspendarea nu îl împiedica să participe la conferinţa de presă de dinaintea meciului, deşi, conform regulilor UEFA, are opţiunea de a fi înlocuit, lucru pe care Mourinho l-a preferat.

Conform programului comunicat de Benfica, echipa din Lisabona va călători la Madrid marţi dimineaţa.