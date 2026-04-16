„Cum le-ai spus?!” Reacția superbă a lui Olise la interviu! Încă o umilință pentru Real

Sebastian Ujica Publicat: 16 aprilie 2026, 13:42

Michael Olise a marcat golul victoriei contra lui Real Madrid / Getty Images

Michael Olise este unul dintre favoriții la Balonul de Aur în acest sezon, după o nouă prestație de clasă în fața lui Real Madrid în sferturile UEFA Champions League. Francezul a primit premiul pentru Jucătorul Meciului după ce a înscris golul victoriei, în prelungiri.

Olise a vorbit după partidă cu cei de la TNT Sports Brazil și a ironizat-o pe Real Madrid.

Ironia lui Olise la adresa lui Real

Într-un clip devenit viral pe internet, Olise a avut o reacție amuzantă când a fost întrebat de jurnalistul brazilian „cum te simți după ce i-a învins pe regii din competiție?”. Olise a zâmbit când a auzit felul în care i-a descris jurnalistul pe cei de la Real Madrid. Acesta a încercat să explice apoi: „Au 15 trofee…”.

Într-un alt interviu, pentru versiunea britanică a TNT Sport, Olise a vorbit despre partidă și despre golul său.

„Meci bun, cu ambele echipe în atac. Știam că vor veni peste noi și vor încerca să revină. La început a fost gol după gol după gol, dar după ce s-a mai liniștit jocul, am jucat mai bine în repriza a doua și ne-am valorificat ocaziile. Am arătat caracter, am revenit de fiecare dată. La final, e un rezultat de care suntem mulțumiți.

Cartonașul roșu a venit târziu. Noi aveam deja elan, jocul mergea în direcția noastră. Poate a ajutat puțin, dar meciul curgea oricum în favoarea noastră. Am încercat de cinci-șase ori execuția, de fiecare dată eram tot mai aproape și a fost frumos că am reușit să marchez” a spus Olise.

 

Pasiunea pentru chimie l-a dus în arest. Ce au găsit polițiștii în casa unui tânăr din Galați
Citește și:
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Observator
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”
Fanatik.ro
Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”
14:21

Jose Mourinho, la un pas să revină în Premier League. Este chemat la o echipă de Champions League
14:21

Ce spune Neluțu Varga despre plecarea lui Pancu la Rapid
13:57

Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Iuliu Mureşan pregăteşte o mutare surpriză
13:30

Jucătorii ameninţă cu proteste la un club din Liga 1 din cauza restanţelor salariale
13:03

LaMelo Ball, amendat cu 60.000 de dolari pentru conduită imprudentă
12:59

Așa ceva nu s-a mai văzut pe terenul de fotbal. A dat lob de la 30m și s-a dus să sărbătorească. Ce a urmat
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”