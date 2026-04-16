„Cum le-ai spus?!” Reacția superbă a lui Olise la interviu! Încă o umilință pentru Real

Michael Olise este unul dintre favoriții la Balonul de Aur în acest sezon, după o nouă prestație de clasă în fața lui Real Madrid în sferturile UEFA Champions League. Francezul a primit premiul pentru Jucătorul Meciului după ce a înscris golul victoriei, în prelungiri.

Olise a vorbit după partidă cu cei de la TNT Sports Brazil și a ironizat-o pe Real Madrid.

Ironia lui Olise la adresa lui Real

Într-un clip devenit viral pe internet, Olise a avut o reacție amuzantă când a fost întrebat de jurnalistul brazilian „cum te simți după ce i-a învins pe regii din competiție?”. Olise a zâmbit când a auzit felul în care i-a descris jurnalistul pe cei de la Real Madrid. Acesta a încercat să explice apoi: „Au 15 trofee…”.

Într-un alt interviu, pentru versiunea britanică a TNT Sport, Olise a vorbit despre partidă și despre golul său.

„Meci bun, cu ambele echipe în atac. Știam că vor veni peste noi și vor încerca să revină. La început a fost gol după gol după gol, dar după ce s-a mai liniștit jocul, am jucat mai bine în repriza a doua și ne-am valorificat ocaziile. Am arătat caracter, am revenit de fiecare dată. La final, e un rezultat de care suntem mulțumiți.