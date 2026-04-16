„Cum le-ai spus?!” Reacția superbă a lui Olise la interviu! Încă o umilință pentru Real

Michael Olise este unul dintre favoriții la Balonul de Aur în acest sezon, după o nouă prestație de clasă în fața lui Real Madrid în sferturile UEFA Champions League. Francezul a primit premiul pentru Jucătorul Meciului după ce a înscris golul victoriei, în prelungiri.
Olise a vorbit după partidă cu cei de la TNT Sports Brazil și a ironizat-o pe Real Madrid.
Ironia lui Olise la adresa lui Real
Într-un clip devenit viral pe internet, Olise a avut o reacție amuzantă când a fost întrebat de jurnalistul brazilian „cum te simți după ce i-a învins pe regii din competiție?”. Olise a zâmbit când a auzit felul în care i-a descris jurnalistul pe cei de la Real Madrid. Acesta a încercat să explice apoi: „Au 15 trofee…”.
Într-un alt interviu, pentru versiunea britanică a TNT Sport, Olise a vorbit despre partidă și despre golul său.
„Meci bun, cu ambele echipe în atac. Știam că vor veni peste noi și vor încerca să revină. La început a fost gol după gol după gol, dar după ce s-a mai liniștit jocul, am jucat mai bine în repriza a doua și ne-am valorificat ocaziile. Am arătat caracter, am revenit de fiecare dată. La final, e un rezultat de care suntem mulțumiți.
Cartonașul roșu a venit târziu. Noi aveam deja elan, jocul mergea în direcția noastră. Poate a ajutat puțin, dar meciul curgea oricum în favoarea noastră. Am încercat de cinci-șase ori execuția, de fiecare dată eram tot mai aproape și a fost frumos că am reușit să marchez” a spus Olise.
MARRA DE QUEM PODE! 🤨🤷♂️ Em entrevista EXCLUSIVA ao nosso @fredcaldeira, Olise deu aquela cutucada no Real Madrid após a classificação na Champions League! 🔥🇫🇷#MFM #PósJogo #Entrevista #CasaDaChampions pic.twitter.com/e5JRfu93Ed
— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 15, 2026
