Promisiunea lui Declan Rice, după ce Arsenal a pierdut finala Champions League: “Devastator”

Arsenal a pierdut finala UEFA Champions League cu PSG la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 după cele 120 de minute de la Budapesta. “Tunarii” sperau să realizeze dubla şi să cucerească primul trofeu Champions League din istorie, după ce sezonul acesta au cucerit titlul Premier League după o pauză de 22 de ani.
De partea cealaltă, PSG a devenit a doua echipă după Real Madrid care îşi apără trofeul în acestă competiţie în era Champions League.
Promisiunea lui Declan Rice, după ce Arsenal a pierdut finala Champions League: “Vom reveni şi vom fi mai puternici”
Declan Rice, mijlocaşul celor de la Arsenal, recunoaşte că „tunarilor” le este foarte greu acum, dar nu îi acuză pe cei doi jucători care au ratat penalty-uri, Gabriel şi Eberechi Eze.
“Este devastator să pierzi o finală a Ligii Campionilor la penalty-uri. Am încercat să analizăm cât de departe am ajuns ca grup. Un sezon incredibil. Al 63-lea meci din toate competiţiile. Am dat absolut tot ce am putut.
Am dus meciul la penalty-uri. Aici însă e o loterie. Asta e fotbalul, poţi fie să câştigi la penalty-uri, fie să pierzi. Unele dintre cele mai bune echipe din lume au pierdut la penalty-uri. Noi suntem victimele acestei situaţii în seara asta.
Gabriel şi Ebe Eze sunt devastaţi. Să ratezi un penalty într-o finală a Ligii Campionilor nu e frumos. Dar îi iubim. Uite, asta se întâmplă în fotbal. Nu vor fi ultimii jucători care ratează un penalty în finală. Toată lumea a ratat un penalty. Fără ei doi, în acest sezon, nu am fi câştigat Premier League. E crud, dar noi luăm în considerare aspectele pozitive.
Câştigăm împreună şi pierdem împreună. Sunt atât de mândru de aceşti băieţi. Ce sezon! A fost incredibil! Nu pot să vorbesc suficient de bine despre toată lumea. Evident, sunt distrus, dar încerc să privesc cu puţină perspectivă. Vom reveni şi vom fi mai puternici!”, a spus Declan Rice după finala pierdută de Arsenal la Budapesta.
