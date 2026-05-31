Schimbare importantă făcută de UEFA! A actualizat lista câştigătoarelor Champions League. Ce apare în dreptul anului 1986

PSG a câştigat finala UEFA Champions League de sâmbătă seară, după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare. Echipa pregătită de Luis Enrique a cucerit pentru al doilea an la rând mult râvnitul trofeu şi a devenit abia a doua echipă după Real Madrid care îşi apără trofeul în era Champions League.
Aşa cum obişnuieşte după fiecare finală, UEFA a postat pe social media toate câştigătoarele Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor, începând cu Real Madrid, în 1956.
Schimbare importantă făcută de UEFA!
PSG apare acum pentru a doua oară, după ce a obţinut al doilea succes la rând pe plan continental. O schimbare însă este reprezentată de ceea ce se regăseşte la anul 1986, atunci când Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni, după ce a învins-o pe Barcelona în finala de la Sevilla, la loviturile de departajare.
Paris go back-to-back 🏆🏆#UCLfinal pic.twitter.com/G9OidXXmQl
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
Dacă în ultimii ani, în postările celor de la UEFA, în dreptul anului 1986 apărea sigla FCSB-ului, anul acesta, UEFA a pus logoul Stelei. Interesant este faptul că forul continental a ales să pună emblema cu care Steaua juca în 1986 şi nu cea din prezent. Acest lucru nu se întâmplă şi în cazul altor echipe care au trecut prin schimbări de identitate de-a lungul anilor.
Pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de la cea mai mare performanţă a fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti. În marea finală a celei mai tari competiții europene intercluburi, roș-albaștrii învingeau Barcelona la penalty-uri după 120 de minute în care nicio echipă nu marcase, Helmut Duckadam devenind erou național.
La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.
