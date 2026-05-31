PSG a egalat un record vechi de 26 de ani! Ce s-a întâmplat în finala câștigată cu Arsenal la penalty-uri

Pentru al doilea sezon consecutiv, Paris Saint Germain a reușit să câștige finala UEFA Champions League, după încă un parcurs încântător cu Luis Enrique pe bancă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea din Hexagon s-a impus în fața celor de la Arsenal la loviturile de departajare și a egalat un record vechi de 26 de ani în cea mai tare competiție inter-cluburi.

PSG, echipa cu cele mai multe goluri marcate într-o ediție de UCL

A fost nevoie de lovituri de la 11 metri pentru ca Paris Saint Germain să își treacă în palmares al doilea trofeu Champions League din istorie, asta după ce Ousmane Dembele a echilibrat scorul pe tabelă pe Pușkaș Arena.

Golul marcat de Balonul de Aur are o însemnătate aparte, asta pentru că a fost reușita cu numărul 45 a trupei antrenate de Luis Enrique în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Concret, PSG a egalat recordul Barcelonei și a devenit a doua echipă din istoria competiției care înscrie 45 de goluri într-o ediție. Catalanii reușiseră această performanță la ediția din 1999/2000.