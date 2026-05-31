PSG a egalat un record vechi de 26 de ani! Ce s-a întâmplat în finala câștigată cu Arsenal la penalty-uri

Pentru al doilea sezon consecutiv, Paris Saint Germain a reușit să câștige finala UEFA Champions League, după încă un parcurs încântător cu Luis Enrique pe bancă.
Gruparea din Hexagon s-a impus în fața celor de la Arsenal la loviturile de departajare și a egalat un record vechi de 26 de ani în cea mai tare competiție inter-cluburi.
PSG, echipa cu cele mai multe goluri marcate într-o ediție de UCL
A fost nevoie de lovituri de la 11 metri pentru ca Paris Saint Germain să își treacă în palmares al doilea trofeu Champions League din istorie, asta după ce Ousmane Dembele a echilibrat scorul pe tabelă pe Pușkaș Arena.
Golul marcat de Balonul de Aur are o însemnătate aparte, asta pentru că a fost reușita cu numărul 45 a trupei antrenate de Luis Enrique în actuala ediție a Ligii Campionilor.
Concret, PSG a egalat recordul Barcelonei și a devenit a doua echipă din istoria competiției care înscrie 45 de goluri într-o ediție. Catalanii reușiseră această performanță la ediția din 1999/2000.
PSG have equalled the record for the most goals scored in a #UCL season (one game more than Barcelona in 1999-2000). pic.twitter.com/x2W6pzMXcM
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 30, 2026
- Cum a ajuns Safonov să afișeze steagul Rusiei după câștigarea UCL, deși era interzis acest lucru
- Schimbare importantă făcută de UEFA! A actualizat lista câştigătoarelor Champions League. Ce apare în dreptul anului 1986
- 280 de persoane, arestate la Paris după incidentele grave de după victoria lui PSG: „Numai în Franța e posibil!”
- Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului!
- Promisiunea lui Declan Rice, după ce Arsenal a pierdut finala Champions League: “Devastator”