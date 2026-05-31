Finala Champions League a dat calculele peste cap! Cine este noul favorit la câștigarea Balonului de Aur

Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 10:42

Ousmane Dembele a marcat golul lui PSG din finala cu Arsenal / Getty Images

În mod tradițional, câștigătoarea UEFA Champions League dă și câștigătorul Balonului de Aur în acel an. Excepție: când este an cu Campionat Mondial. Înainte de startul turneului lupta pare să fie între trei jucători: Harry Kane, Ousmane Dembele și Lamine Yamal. Iar finala UEFA Champions League a dus la un nou favorit!

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Dembele, noul favorit la trofeu

Autor al golului din timpul regulamentar marcat de PSG în finala cu Arsenal, Dembele este văzut cu prima șansă în acest moment la câștigarea Balonului de Aur. Pe Polymarket, Dembele este la 27%, peste Harry Kane, cu 26%. Următorul este Lamine Yamal cu 12%, Vitinha cu 10% și Kylian Mbappe cu 9%.

Michael Olise a avut o scădere semnificativă în clasamentele pariorilor. Asta pentru că este coechipier la națională cu Dembele și Mbappe, astfel că și un titlu mondial câștigat de Franța nu l-ar propulsa către trofeul decernat de France Football.

O situație similară este în cazul lui Declan Rice. Ratarea trofeului UEFA Champions League i-a redus mult șansele pentru că și o victorie a Angliei la Mondial l-ar propulsa, mai degrabă, pe Harry Kane către Ballon d’Or.

În clasamentul celor de la Goal cu favoriții la Balonul de Aur, Mbappe este pe locul 6, Olise pe locul 5, Vitinha pe locul 4. Pe podium sunt Lamine Yamal, pe locul 3, în timp ce Harry Kane este văzut în continuare cu șanse mai mari decât Dembele după ce a obținut Gheata de Aur a Europei pentru cele 65 de goluri marcate în acest sezon.

