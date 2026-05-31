280 de persoane, arestate la Paris după incidentele grave de după victoria lui PSG: „Numai în Franța e posibil!”

La Paris au avut loc incidente grave după finala UCL, câștigată de PSG

Ciocnirile dintre suporterii de fotbal şi forţele de ordine din toată Franţa au dus la peste 400 de arestări, în urma victoriei lui Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal, scrie BBC.

Mii de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a stăpâni tulburările care au perturbat traficul de autobuze, trenuri şi metrou în capitala Paris.

280 de persoane arestate la Paris

Au fost aprinse artificii şi rachete de semnalizare, iar mai mulţi poliţişti au fost răniţi în timpul confruntărilor. Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimile din centrul oraşului.

Deşi a marcat o victorie consecutivă pentru PSG, a fost şi al doilea an la rând de violenţe provocate de fotbal, după ce victoria echipei franceze din 2025 a declanşat sărbătoriri care au avut consecinţe mortale.

Imaginile din Paris par să arate rachete de semnalizare aprinse, biciclete electrice arzând pe străzi şi petrecăreţi spărgând geamurile a cel puţin unei vitrine.

Champs-Élysées a fost invadat de fani la scurt timp după ce echipa franceză a câştigat la loviturile de departajare. Mai devreme în aceeaşi zi au avut loc ciocniri între poliţie şi suporteri care veniseră să urmărească finala pe ecrane gigantice la Parc des Princes, stadionul echipei PSG.