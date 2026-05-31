280 de persoane, arestate la Paris după incidentele grave de după victoria lui PSG: „Numai în Franța e posibil!”

Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 10:07

La Paris au avut loc incidente grave după finala UCL, câștigată de PSG / Profimedia

Ciocnirile dintre suporterii de fotbal şi forţele de ordine din toată Franţa au dus la peste 400 de arestări, în urma victoriei lui Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal, scrie BBC.

Mii de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a stăpâni tulburările care au perturbat traficul de autobuze, trenuri şi metrou în capitala Paris.

Au fost aprinse artificii şi rachete de semnalizare, iar mai mulţi poliţişti au fost răniţi în timpul confruntărilor. Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimile din centrul oraşului.

Deşi a marcat o victorie consecutivă pentru PSG, a fost şi al doilea an la rând de violenţe provocate de fotbal, după ce victoria echipei franceze din 2025 a declanşat sărbătoriri care au avut consecinţe mortale.

Imaginile din Paris par să arate rachete de semnalizare aprinse, biciclete electrice arzând pe străzi şi petrecăreţi spărgând geamurile a cel puţin unei vitrine.
Champs-Élysées a fost invadat de fani la scurt timp după ce echipa franceză a câştigat la loviturile de departajare. Mai devreme în aceeaşi zi au avut loc ciocniri între poliţie şi suporteri care veniseră să urmărească finala pe ecrane gigantice la Parc des Princes, stadionul echipei PSG.

Poliţia a declarat că şase vehicule, două magazine şi o staţie de autobuz au fost avariate în timpul tulburărilor.

Ministerul de Interne al Franţei a declarat că 416 persoane au fost arestate în primele ore ale zilei de duminică, dintre care 280 în Paris.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că şapte poliţişti au fost răniţi şi a calificat tulburările drept “absolut inacceptabile”.

Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a scris pe X: “Numai în Franţa victoria unui club de fotbal provoacă revolte”.

“Numai în Franţa toată lumea se simte obligată să se închidă în casele lor în seara victoriei pentru a evita confruntarea cu violenţa”, a spus ea.

Jucătorii urmează să participe duminică după-amiază la o paradă a victoriei, care include un tur al Champ-de-Mars, lângă Turnul Eiffel, şi o recepţie organizată de preşedintele francez Emmanuel Macron.

Anul trecut, triumful PSG în campionatul european a fost umbrit de ciocniri care s-au soldat cu moartea a două persoane, printre care un băiat de 17 ani.

News.ro

