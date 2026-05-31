Kevin De Bruyne iese la atac după plecarea lui Conte de la Napoli: „Nu trebuia să rămână”

Plecarea lui Antonio Conte a scos la iveală câteva probleme din vestiarul celor de la Napoli. Kevin De Bruyne l-a luat la țintă pe tehnicianul care a adus ultimul titlu în vitrina „napoletanilor”.
Concret, mijlocașul belgian s-a plâns de stilul de joc impus de antrenorul care aspiră la postul de selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei.
Kevin De Bruyne, săgeți către Antonio Conte
După un sezon dominat de Inter, Napoli se pregătește de o reconstrucție, care începe de la nivelul băncii tehnice. Plecarea lui Antonio Conte a lăsat semne de întrebare, dar și critici.
Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai importanți jucători ai grupării din Serie A, a lansat mai multe acuzații la adresa fostului său antrenor, criticându-l pentru anumite decizii din timpul sezonului.
„Pentru mine, Conte nu ar fi trebuit să rămână. A fost un an dificil pentru că are o viziune diferită a fotbalului, față de cea pe care o am eu. Fotbalul ar trebui să fie distractiv. Anul trecut mi s-a transmis că va juca într-un fel, dar puține lucruri am văzut din cele promise.
Să joci 5-4-1 nu este varianta cea mai bună. Cel mai bun marcator al nostru a marcat doar zece goluri”, a spus internaționalul belgian de la Napoli.
#DeBruyne attacca #Conte: “Per me Conte non doveva restare, è stato un anno difficile; perché ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Il calcio deve essere anche divertente, l’anno scorso mi è stato detto che avremmo giocato in un modo, ma si è visto ben poco, giocare… pic.twitter.com/hxgR4xtet9
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2026
