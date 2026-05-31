Daniel Işvanca Publicat: 31 mai 2026, 10:11

Kevin De Bruyne iese la atac după plecarea lui Conte de la Napoli: Nu trebuia să rămână”

Kevin De Bruyne și Antonio Conte / Profimedia

Plecarea lui Antonio Conte a scos la iveală câteva probleme din vestiarul celor de la Napoli. Kevin De Bruyne l-a luat la țintă pe tehnicianul care a adus ultimul titlu în vitrina „napoletanilor”.

Concret, mijlocașul belgian s-a plâns de stilul de joc impus de antrenorul care aspiră la postul de selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei.

Kevin De Bruyne, săgeți către Antonio Conte

După un sezon dominat de Inter, Napoli se pregătește de o reconstrucție, care începe de la nivelul băncii tehnice. Plecarea lui Antonio Conte a lăsat semne de întrebare, dar și critici.

Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai importanți jucători ai grupării din Serie A, a lansat mai multe acuzații la adresa fostului său antrenor, criticându-l pentru anumite decizii din timpul sezonului.

„Pentru mine, Conte nu ar fi trebuit să rămână. A fost un an dificil pentru că are o viziune diferită a fotbalului, față de cea pe care o am eu. Fotbalul ar trebui să fie distractiv. Anul trecut mi s-a transmis că va juca într-un fel, dar puține lucruri am văzut din cele promise.

Să joci 5-4-1 nu este varianta cea mai bună. Cel mai bun marcator al nostru a marcat doar zece goluri”, a spus internaționalul belgian de la Napoli.

