“L-am băgat și pe Ronaldinho la închisoare”. Mbappe, amenințat de senatoarea din Paraguay: “Dacă știe să citească…”

Finalul partidei dintre Franța și Paraguay, când Mbappe a refuzat să îi dea mâna portarului Orlando Gill, a iscat un conflict imens între atacantul lui Real Madrid și o senatoare sud-americană, Celeste Amarilla. Recent, politiciana a venit cu un nou atac la adresa jucătorului de 27 de ani.

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Franța s-a calificat weekend-ul trecut în sferturile de finală de la Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Paraguay la limită, scor 1-0. “Les Bleus” au dominat autoritar partida, însă stilul extrem de închis de joc al sud-americanilor, bazat pe faulturi și intrări la limita regulamentului, nu le-au permis elevilor lui Deschamps să își facă jocul.

Mbappe, amenințat de senatoarea din Paraguay

Din cauza a tot ce se întâmplase pe parcursul meciului, Mbappe a refuzat la final să dea mâna cu portarul advers, Orlando Gill, un gest care a reprezentat punctul de start al unui conflict imens între atacant și o politiciană din Paraguay. La scurt timp după meci, senatoarea Celeste Amarilla a avut un derapaj grobian la adresa lui Mbappe și l-a numit “camerunez colonizat”.

După ce Mbappe a venit cu o replică, Amarilla a publicat o scrisoare în care și-a cerut scuze pentru anumite afirmații făcute, însă scandalul nu s-a oprit acolo. Într-o ședință plenară desfășurată miercuri, senatoarea a lansat noi acuzații la adresa fotbalistului de 27 de ani, despre care a spus că “nu e francez”.

Ulterior, Amarilla a trecut și la amenințări și a ținut să îi reamintească lui Mbappe că în Paraguay Ronaldinho a ajuns la închisoare pentru corupție.