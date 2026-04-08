“Una dintre cele mai bune prestații văzute de mine”. Superstarul care i-a vrăjit pe Henry și Carragher

Bayern a învins-o pe Real Madrid marți seara grație golurilor înscrise de Harry Kane și Luis Diaz, însă specialiștii de la CSB Sports au ținut să remarce și pe altcineva. Michael Olise, omul care a oferit o prestație completă pe Bernabeu, i-a făcut pe Thierry Henry și pe Jamie Carragher să se “încline” în fața sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern Munchen a câștigat în fața lui Real Madrid în turul sferturilor Champions League, scor 2-1, iar formația lui Vincent Kompany a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în “careul de ași”.

Michael Olise, favoritul lui Carragher și Henry

După fluierul final, partida de pe Bernabeu a fost analizată dintr-un studio de unii dintre cei mai mari fotbaliști din epoca modernă a fotbalului. Deși nu a marcat, Olise a fost lăudat la scenă deschisă de Henry și Carragher.

Omul care a câștigat UCL cu Liverpool în 2005 a părut “hipnotizat” de ce a reușit să facă pe teren extrema franceză, care a oferit un assist la golul secund marcat de Kane după doar 20 de secunde scurse în repriza secundă. Reușita respectivă a făcut-o de altfel pe Bayern Munchen să “deblocheze” o statistică ce nu e pe placul lui Real Madrid.

“Ce a reușit să facă Olise a fost, fără niciun dubiu, una dintre cele mai bune prestații pe care le-am văzut în acest sezon, de la orice jucător“, a spus fostul fundaș de la Liverpool, citat de marca.com.