Gică Hagi a mers la meciul din Liga Campionilor al lui Galatasaray! "Regele", asaltat de fani - Antena Sport

Gică Hagi (60 de ani) va urmări din tribune meciul Galatasaray – Union Saint Gilloise, care se va disputa astăzi, de la ora 19:45.

Hagi a fost asaltat de fanii Galatei, care l-au rugat să facă poze cu ei. Gică Hagi a scris istorie pentru Galatasaray ca jucător, cucerind 4 titluri cu formaţia turcă, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Gică Hagi, la meciul Galatei din Liga Campionilor

“Legenda lui Galatasaray, Hagi, pe stadionul RAMS Park!

Galatasaray va găzdui meciul cu echipa belgiană Union Saint-Gilloise în etapa a 5-a a Ligii Campionilor.

Legenda lui Galatasaray, Hagi, se numără printre cei prezenți la meci”, a transmis Ekol TV, pe contul de X.