Eroul Trubin a recunoscut că habar n-avea că Benfica mai avea nevoie de un gol. "A fost un moment de nebunie" - Antena Sport

Anatoliy Trubin a fost eroul Benficăi după golul calificării în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, în al şaptelea minut al prelungirilor partidei cu Real Madrid, încheiată 4-2. Ucraineanul a explicat ce s-a întâmplat în ultimele clipe ale partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul Trubin habar n-avea că Benfica mai avea nevoie de un gol pentru calificare

„Înainte, nu înţelegeam ce ne trebuia”, a declarat el pentru canalul Sport.TV. “Dar când am primit o lovitură liberă, am văzut că toată lumea mă arăta cu degetul, inclusiv antrenorul, aşa că m-am dus şi mi s-a spus că mai aveam nevoie de un gol.

A fost un moment de nebunie, deja am fost aproape de gol împotriva lui Porto, dar de data asta am reuşit şi nu ştiu ce să spun. Nu sunt obişnuit să marchez, aşa că pentru mine a fost ceva complet nou. Am 24 de ani şi este prima dată. Incredibil.

Nici măcar nu m-am antrenat pentru asta, aşa că dacă mă antrenez… Am început bine, nu ne-a fost deloc frică”, a adăugat el. „Realul are 15 trofee în Liga Campionilor, ceea ce spune multe. Noi suntem Benfica, am jucat pentru a câştiga; ne-am descurcat foarte bine, ei au jucători incredibili şi unul dintre cei mai buni pe postul său (Kylian Mbappé, autorul a două goluri). Dar am dat totul ca echipă şi am reuşit”, a adăugat portarul ucrainean.

Datorită realizării sale, clubul portughez a obţinut în extremis locul 24 calificativ pentru runda următoare, depăşind Olympique Marseille graţie unui golaveraj mai bun. Cu câteva secunde înainte de a marca, internaţionalul ucrainean (26 de selecţii) a tras de timp întinzându-se pe teren după ce a prins o minge aeriană. El nu ştia că echipa sa nu era calificată în acel moment. Aşadar, când a văzut că toată echipa îi cerea să ajute la o lovitură liberă de la mare distanţă, s-a ridicat fără să se gândească prea mult.