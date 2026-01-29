DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid - Antena Sport

Benfica a obţinut dramatic calificarea în play-off-ul Champions League. Meciul cu Real Madrid de pe Da Luz a fost ultimul care s-a încheiat într-o seară în care au jucat toate cele 36 de echipe din UCL. Ambele echipe aveau nevoie să marcheze la scorul de 3-2 pentru lusitani.

Real Madrid avea nevoie de încă un gol pentru a obţine calificarea directă în optimile de finală, în timp ce Benfica avea nevoie de încă un gol pentru a prinde locul 24, ultimul loc care asigura prezenţa în play-off-ul Champions League.

Portarul Trubin, eroul lui Benfica! A marcat la ultima fază cu Real Madrid, iar echipa lui Jose Mourinho s-a calificat dramatic în play-off-ul Champions League

Echipa care a marcat a fost cea a lui Jose Mourinho. Chiar la ultima fază, după o lovitură liberă, portarul Trubin a devenit eroul lusitanilor şi a intrat definitiv în istoria lui Benfica, marcând golul de 4-2. Reuşita lui Trubin i-a trimis pe lusitani pe locul 24, în timp ce ghinionista a fost Marseille, care a fost eliminată din competiţie.

BENFICA GK ANATOLIY TRUBIN SCORES IN THE LAST MINUTE TO SAVE THEM FROM CHAMPIONS LEAGUE ELIMINATION 🤯

FOOTBALL IS THE BEST THING IN THE WORLD ✨ pic.twitter.com/EXw3KIbm6J

— Men in Blazers (@MenInBlazers) January 28, 2026