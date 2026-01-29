Ce a putut face portarul Trubin chiar înainte să înscrie golul din prelungirile meciului Benfica - Real Madrid 4-2 - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut face portarul Trubin chiar înainte să înscrie golul din prelungirile meciului Benfica - Real Madrid 4-2

Liga Campionilor

Ce a putut face portarul Trubin chiar înainte să înscrie golul din prelungirile meciului Benfica – Real Madrid 4-2

Dan Roșu Publicat: 29 ianuarie 2026, 8:38

Ce a putut face portarul Trubin chiar înainte să înscrie golul din prelungirile meciului Benfica – Real Madrid 4-2

Anatoliy Trubin sărbătoreşte marcarea golului decisiv din Benfica - Real Madrid 4-2 - Profimedia Images

Scene memorabile au avut loc pe Da Luz, la finalul meciului dintre Benfica şi Real Madrid, încheiat cu o fază care va intra în istoria Ligii Campionilor, în care Anatoliy Trubin a marcat golul calificării lusitanilor în play-off-ul pentru optimi.

La 3-2, în prelungiri, Benfica – Real Madrid rămăsese ultimul meci care încă se mai disputa, iar fiecare dintre cele două echipe avea nevoie de un gol, gazdele pentru a prinde play-off-ul, iar galacticii pentru a merge direct în optimi.

Anatoliy Trubin trăgea de timp în prelungiri, chiar dacă Benfica avea nevoie de gol

Dacă echipa lui Arbeloa a încercat cu disperare să marcheze, jucătorii lui Jose Mourinho nu aflaseră încă de faptul că la acel scor sunt eliminaţi şi jucau la trecerea timpului, spre disperarea fanilor şi a conducerii clubului, Rui Costa fiind surprins un car de nervi în tribună.

În al cincilea minut al prelungirilor, Anatoliy Trubin a prins un balon după o centrare a Realului şi, în loc să grăbească un ultim atac disperat, a plonjat şi a rămas câteva secunde pe gazon, moment în care a venit probabil un mesaj mai clar de pe bancă.

Totul s-a schimbat, portughezii au urcat disperaţi în atac şi, profitând de eliminările lui Asencio şi Rodrygo, au marcat dramatic la ultima fază. Eroul a fost Anatoliy Trubin, care l-a învins pe celebrul Courtois cu o perfectă lovitură de cap.

”O victorie pe care am meritat-o. Ei au avut două ocazii și au marcat de două ori. E o mare victorie pentru Benfica”, a spus Jose Mourinho, la finalul meciului nebun.

1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 “Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!
