Gafa serii în Champions League. Echipa eliminată, dar felicitată pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi - Antena Sport

Gafa serii de Champions League a fost făcută de cei de la Club Brugge, care i-au felicitat pe cei de la Marseille pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi. Francezii însă au ratat dramatic prezenţa în următoarea fază a competiţiei.
Club Brugge a învins-o categoric pe Marseille, scor 3-0, în ultima etapă a grupei. Belgienii au reuşit să se califice în următoarea fază a competiţiei, clasându-se pe locul 19.
Gafa serii în Champions League. Marseille, felicitată de Brugge pentru calificare
Marseille a fost extrem de aproape să prindă ultimul loc care ducea în play-off-ul pentru optimi din Champions League. Francezii au fost însă depăşiţi de Benfica, graţie golului marcat de portarul Trubin, la ultima fază a duelului câştigat cu Real Madrid, scor 4-2.
Până în minutul 90+8 al partidei de pe Da Luz, Marseille era echipa care se clasa pe locul 24 şi prindea astfel play-off-ul pentru optimi. Ca urmare, la finalul partidei, cei de la Brugge i-au felicitat pe francezi pentru calificarea în următoarea fază din Champions League.
“Felicitări pentru calificare, Olympique de Marseille!”, a fost mesajul afişat pe ecranele de pe stadionul lui Club Brugge, după încheierea partidei.
OH NO 😬
Club Brugge congratulated Marseille on qualifying for the next round of the Champions League. The problem? Marseille had just been eliminated by a last-minute goal from Benfica in another match 👀 pic.twitter.com/x5uWiF86N6
— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 28, 2026
Totuşi, Benfica a reuşit să mai marcheze un gol în disputa cu Real Madrid şi a depăşit-o pe Marseille. Cele două echipe au încheiat la egalitate de puncte, 9, însă trupa lui Jose Mourinho a avut un golaveraj mai bun, -2, faţă de cel al francezilor, -3.
