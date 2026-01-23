Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul

Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 15:44

Comentarii
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va pleca de la FCSB, iar în locul lui, Mihai Stoica a fost responsabilizat să aducă un înlocuitor pentru vârful de 35 de ani cotat la 500.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanţatorul campioanei susţine că e dispus să plătească până la două milioane de euro pentru atacantul care să lupte cu Daniel Bîrligea pentru un loc de titular în ofensivă.

Gigi Becali, pregătit să ia un atacant de 2 milioane de euro

“E posibil să vină. I-am spus lui Meme să găsească un atacant. Nu poţi să-l foloseşti pe Bîrligea în toate meciurile. L-am băgat pe Thiam, l-am băgat pe Alibec, se încurcă în minge. I-am zis “bă, Mihai, l-am luat de la echipa naţională când l-am luat”.

Să facă ce vrea, l-am responsabilizat mai mult. Ai 6 milioane în cont. Nu i-am spus o sumă. Dacă găseşte atacant şi costă două milioane de euro, plătesc două milioane de euro. N-a dat nimeni 1.5 milioane de euro”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Denis Alibec e out de la FCSB

Gigi Becali a anunțat că va da afară un jucător de la FCSB, pe Denis Alibec, după umilința cu Dinamo Zagreb. Atacantul de 35 de ani l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, după evoluția din meciul din Croația, pierdut cu scorul de 1-4, în Europa League.

Reclamă
Reclamă

Denis Alibec a fost trimis în teren în minutul 66 al partidei de la Zagreb, atunci când l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea. Atacantul a avut o prestație modestă și Gigi Becali l-a anunțat că poate pleca de la echipă.

Gigi Becali a declarat că așteaptă o ofertă pentru Denis Alibec, ținând cont că atacantul mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul campioanei vrea să obțină suma de 200.000 de euro în schimbul acestuia.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Reclamă

Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Observator
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. ”Lipsă de respect”
Fanatik.ro
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. ”Lipsă de respect”
18:20
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00). „Câinii” pot urca pe primul loc. Cum arată echipele de start
18:18
Gigi Becali s-a lămurit în privința fotbalistului de la FCSB: „Nu e de noi”
18:08
Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A
17:47
Dinamo se mută de pe Arena Națională! FCSB, implicată în această modificare
17:22
“A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!
17:09
Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia