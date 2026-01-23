Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va pleca de la FCSB, iar în locul lui, Mihai Stoica a fost responsabilizat să aducă un înlocuitor pentru vârful de 35 de ani cotat la 500.000 de euro.

Finanţatorul campioanei susţine că e dispus să plătească până la două milioane de euro pentru atacantul care să lupte cu Daniel Bîrligea pentru un loc de titular în ofensivă.

Gigi Becali, pregătit să ia un atacant de 2 milioane de euro

“E posibil să vină. I-am spus lui Meme să găsească un atacant. Nu poţi să-l foloseşti pe Bîrligea în toate meciurile. L-am băgat pe Thiam, l-am băgat pe Alibec, se încurcă în minge. I-am zis “bă, Mihai, l-am luat de la echipa naţională când l-am luat”.

Să facă ce vrea, l-am responsabilizat mai mult. Ai 6 milioane în cont. Nu i-am spus o sumă. Dacă găseşte atacant şi costă două milioane de euro, plătesc două milioane de euro. N-a dat nimeni 1.5 milioane de euro”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Denis Alibec e out de la FCSB

Gigi Becali a anunțat că va da afară un jucător de la FCSB, pe Denis Alibec, după umilința cu Dinamo Zagreb. Atacantul de 35 de ani l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, după evoluția din meciul din Croația, pierdut cu scorul de 1-4, în Europa League.