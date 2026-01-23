Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va pleca de la FCSB, iar în locul lui, Mihai Stoica a fost responsabilizat să aducă un înlocuitor pentru vârful de 35 de ani cotat la 500.000 de euro.
Finanţatorul campioanei susţine că e dispus să plătească până la două milioane de euro pentru atacantul care să lupte cu Daniel Bîrligea pentru un loc de titular în ofensivă.
Gigi Becali, pregătit să ia un atacant de 2 milioane de euro
“E posibil să vină. I-am spus lui Meme să găsească un atacant. Nu poţi să-l foloseşti pe Bîrligea în toate meciurile. L-am băgat pe Thiam, l-am băgat pe Alibec, se încurcă în minge. I-am zis “bă, Mihai, l-am luat de la echipa naţională când l-am luat”.
Să facă ce vrea, l-am responsabilizat mai mult. Ai 6 milioane în cont. Nu i-am spus o sumă. Dacă găseşte atacant şi costă două milioane de euro, plătesc două milioane de euro. N-a dat nimeni 1.5 milioane de euro”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
Denis Alibec e out de la FCSB
Gigi Becali a anunțat că va da afară un jucător de la FCSB, pe Denis Alibec, după umilința cu Dinamo Zagreb. Atacantul de 35 de ani l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, după evoluția din meciul din Croația, pierdut cu scorul de 1-4, în Europa League.
Denis Alibec a fost trimis în teren în minutul 66 al partidei de la Zagreb, atunci când l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea. Atacantul a avut o prestație modestă și Gigi Becali l-a anunțat că poate pleca de la echipă.
Gigi Becali a declarat că așteaptă o ofertă pentru Denis Alibec, ținând cont că atacantul mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul campioanei vrea să obțină suma de 200.000 de euro în schimbul acestuia.
„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.
Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
