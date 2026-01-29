Anunțul făcut de UEFA despre Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat cu Slavia Praga - Antena Sport

Vlad Dragomir a fost din nou unul dintre oamenii-cheie ai celor de la Pafos, reușind un moment spectaculos în partida disputată la Limassol împotriva Slaviei. Căpitan al formației cipriote, mijlocașul român a deschis scorul în minutul 17 cu o execuție de excepție, trimițând o „rachetă” de la mare distanță direct în vinclu, fără nicio șansă pentru portarul advers.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Reușita a fost cu atât mai specială cu cât a reprezentat primul gol din cariera lui Vlad Dragomir în UEFA Champions League. Pafos s-a impus clar, scor 4-1, însă succesul nu a fost suficient pentru calificarea în play-off. Campioana Ciprului a încheiat competiția pe locul 26, cu 9 puncte, la egalitate cu ocupanta poziției a 24-a, diferența fiind făcută de golaveraj, inferior pentru formația cipriotă.

Performanța individuală a lui Dragomir nu a trecut neobservată la nivel european. UEFA l-a nominalizat pe internaționalul român la premiul pentru golul etapei din Champions League. Concurența este însă una extrem de puternică, printre ceilalți nominalizați aflându-se și portarul Anatoliy Trubin, autorul unui gol dramatic pentru Benfica, marcat la ultima fază a meciului cu Real Madrid, câștigat cu 4-2.