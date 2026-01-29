Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunțul făcut de UEFA despre Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat cu Slavia Praga - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Anunțul făcut de UEFA despre Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat cu Slavia Praga

Anunțul făcut de UEFA despre Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat cu Slavia Praga

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 9:16

Comentarii
Anunțul făcut de UEFA despre Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat cu Slavia Praga

Vlad Dragomir, la Pafos/ Instagram

Vlad Dragomir a fost din nou unul dintre oamenii-cheie ai celor de la Pafos, reușind un moment spectaculos în partida disputată la Limassol împotriva Slaviei. Căpitan al formației cipriote, mijlocașul român a deschis scorul în minutul 17 cu o execuție de excepție, trimițând o „rachetă” de la mare distanță direct în vinclu, fără nicio șansă pentru portarul advers.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Reușita a fost cu atât mai specială cu cât a reprezentat primul gol din cariera lui Vlad Dragomir în UEFA Champions League. Pafos s-a impus clar, scor 4-1, însă succesul nu a fost suficient pentru calificarea în play-off. Campioana Ciprului a încheiat competiția pe locul 26, cu 9 puncte, la egalitate cu ocupanta poziției a 24-a, diferența fiind făcută de golaveraj, inferior pentru formația cipriotă.

Performanța individuală a lui Dragomir nu a trecut neobservată la nivel european. UEFA l-a nominalizat pe internaționalul român la premiul pentru golul etapei din Champions League. Concurența este însă una extrem de puternică, printre ceilalți nominalizați aflându-se și portarul Anatoliy Trubin, autorul unui gol dramatic pentru Benfica, marcat la ultima fază a meciului cu Real Madrid, câștigat cu 4-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele din țară unde metrul cub de apă depășește prețul din București. Decizii contestate și facturi mari
Observator
Orașele din țară unde metrul cub de apă depășește prețul din București. Decizii contestate și facturi mari
Marius Șumudică anunță din Arabia Saudită jucătorul de care depinde FCSB. Este un mesaj public pentru Gigi Becali – FCSB fără el e ca nunta fără lăutari
Fanatik.ro
Marius Șumudică anunță din Arabia Saudită jucătorul de care depinde FCSB. Este un mesaj public pentru Gigi Becali – FCSB fără el e ca nunta fără lăutari
11:18
Pep Guardiola, surprins când a văzut ce a făcut Jose Mourinho în Benfica – Real Madrid 4-2. Mesaj direct pentru rival
10:47
Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
10:40
Italienii, reacţie categorică după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu: “Ar fi putut fi un meci aprins, dar…”
10:29
“Dezamăgire uriașă!” Reacția lui Peter Bosz despre meciul cu Bayern, în care Man a jucat doar 45 de minute
10:22
“Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB
9:58
Calculele lui Gigi Becali pentru câștigarea campionatului: “E o situație de viață și de moarte”
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând