Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe, reacţie fără precedent după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica: "Am jucat teribil, nu am explicaţii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Kylian Mbappe, reacţie fără precedent după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica: “Am jucat teribil, nu am explicaţii”

Kylian Mbappe, reacţie fără precedent după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica: “Am jucat teribil, nu am explicaţii”

Viviana Moraru Publicat: 29 ianuarie 2026, 8:23

Comentarii
Kylian Mbappe, reacţie fără precedent după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica: Am jucat teribil, nu am explicaţii

Kylian Mbappe, în Benfica - Real Madrid 4-2/ Profimedia

Kylian Mbappe a avut o reacţie fără precedent, după ce Benfica a învins-o cu 4-2 pe Real Madrid, în ultima etapă a grupei de Champions League. “Galacticii” au ratat şansa de a se califica direct în optimile competiţiei, urmând să se dueleze în play-off fie cu Benfica, fie cu Bodo/Glimt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kylian Mbappe a marcat cele două goluri ale lui Real Madrid pe Da Luz, în minutele 30, respectiv 58. Benfica a punctat prin Schjelderup (dublă), Pavlidis şi portarul Trubin, care a reuşită să trimită echipa în play-off-ul pentru optimi cu reuşita sa din minutul 90+8.

Kylian Mbappe, reacţie dură după Benfica – Real Madrid 4-2

Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte şi a transmis că echipa sa a jucat “teribil” cu Benfica. Starul francez a subliniat că madrilenilor le lipseşte continuitate şi regretă faptul că echipa nu a reuşit să prindă unul dintre primele opt locuri din grupă, pentru a evita o “dublă” în play-off, în februarie.

“Nu am o explicaţie clară. Nu avem continuitate în meciuri, e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Nu putem face asta în fiecare zi, aşa nu arătăm ca o echipă campioană. Doare puţin, pentru că ne doream că avem timp în luna februarie pentru a ne îmbunătăţi, dar merităm să fim pe poziţia pe care suntem.

Am jucat teribil. Pierdeam cu 3-2, golul patru nu a schimbat nimic. E puţin jenant, dar nu schimbă nimic. Săptămâna trecută am avut meciuri bune, dar acum nu, şi trebuie să avem continuitate. Ne-a lipsit cam totul. Nu vreau să spun că e doar o problemă de atitudine sau doar legată de fotbal, cred că e o problemă generală şi în Champions League fiecare detaliu contează. Dacă nu dai totul să câştigi meciul…

Reclamă
Reclamă

Le cer fanilor de pe Bernabeu să aibă dorinţa de a susţine echipa. Nu suntem eliminaţi şi în campionat avem o dinamică bună. Dacă Bernabeul e cu noi, vom avea un meci bun duminică (n.r. cu Rayo Vallecano)”, a declarat Kylian Mbappe, conform marca.com, după Benfica – Real Madrid 4-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Descoperirea făcută în microbuzul implicat în accidentul cu 7 morţi din Timiş
Observator
Descoperirea făcută în microbuzul implicat în accidentul cu 7 morţi din Timiş
Gigi Becali a făcut calculul în direct pentru ultimele 7 meciuri din campionatul regulat. Când va fi FCSB în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut calculul în direct pentru ultimele 7 meciuri din campionatul regulat. Când va fi FCSB în play-off
8:23
“E o mare plăcere să-ți revezi prietenii”. Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu
8:10
Ce a spus Cristi Chivu despre un posibil duel cu Jose Mourinho, după ce Inter a ratat calificarea în optimile Champions League
8:00
Red Bull și Mercedes zboară, Williams pierde timp. Analiza lui Adrian Georgescu a testelor de la Barcelona
0:58
Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League
0:28
Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: “Dezastruos!”
0:17
DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 “Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând