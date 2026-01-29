Kylian Mbappe, reacţie fără precedent după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica: "Am jucat teribil, nu am explicaţii" - Antena Sport

Kylian Mbappe a avut o reacţie fără precedent, după ce Benfica a învins-o cu 4-2 pe Real Madrid, în ultima etapă a grupei de Champions League. “Galacticii” au ratat şansa de a se califica direct în optimile competiţiei, urmând să se dueleze în play-off fie cu Benfica, fie cu Bodo/Glimt.

Kylian Mbappe a marcat cele două goluri ale lui Real Madrid pe Da Luz, în minutele 30, respectiv 58. Benfica a punctat prin Schjelderup (dublă), Pavlidis şi portarul Trubin, care a reuşită să trimită echipa în play-off-ul pentru optimi cu reuşita sa din minutul 90+8.

Kylian Mbappe, reacţie dură după Benfica – Real Madrid 4-2

Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte şi a transmis că echipa sa a jucat “teribil” cu Benfica. Starul francez a subliniat că madrilenilor le lipseşte continuitate şi regretă faptul că echipa nu a reuşit să prindă unul dintre primele opt locuri din grupă, pentru a evita o “dublă” în play-off, în februarie.

“Nu am o explicaţie clară. Nu avem continuitate în meciuri, e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Nu putem face asta în fiecare zi, aşa nu arătăm ca o echipă campioană. Doare puţin, pentru că ne doream că avem timp în luna februarie pentru a ne îmbunătăţi, dar merităm să fim pe poziţia pe care suntem.

Am jucat teribil. Pierdeam cu 3-2, golul patru nu a schimbat nimic. E puţin jenant, dar nu schimbă nimic. Săptămâna trecută am avut meciuri bune, dar acum nu, şi trebuie să avem continuitate. Ne-a lipsit cam totul. Nu vreau să spun că e doar o problemă de atitudine sau doar legată de fotbal, cred că e o problemă generală şi în Champions League fiecare detaliu contează. Dacă nu dai totul să câştigi meciul…