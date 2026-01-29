"Chivu şi-a dat acordul". Transferul pregătit de Inter, la o zi după victoria cu Dortmund din Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a dat acordul pentru transferul lui Moussa Diaby la Inter. Nerazzurrii sunt aproape să ajungă la o înţelegere finală cu Al Ittihad, club la care evoluează mijlocaşul francez.
Fabrizio Romano a făcut anunţul despre transferul lui Moussa Diaby la Inter, la o zi după succesul cu Borussia Dortmund din ultima etapă a grupei de Champions League, scor 2-0. Nerazzurrii au ratat calificarea directă în optimi, urmând să se dueleze cu Benfica sau Bodo/Glimt în play-off.
Cristi Chivu şi-a dat acordul pentru transferul lui Moussa Diaby la Inter, după victoria cu Borussia Dortmund
Fabrizio Romano a dezvăluit că Inter a ajuns la un acord cu Moussa Diaby, iar Cristi Chivu şi-a dat şi el acordul pentru transferul mijlocaşului francez. Jurnalistul italian a dezvăluit că totul depinde de cei de la Al Ittihad, dacă vor fi de acord cu cedarea jucătorului la echipa din Milano.
“Inter a ajuns la un acord Moussa Diaby, posibilul transfer fiind aprobat şi de Cristian Chivu. Înţelegerea depinde acum de unda verde primită de la Al Ittihad.
Va fi vorba de un împrumut cu o clauză de cumpărare de 35 de milioane de euro”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.
Moussa Diaby, în vârstă de 26 de ani, este cotat la suma de 28 de milioane de euro. Francezul mai are contract cu Al Ittihad până în vara lui 2029, el fiind transferat de clubul saudit de la Aston Villa în vara lui 2024, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro.
Diaby a fost crescut în academia lui PSG, evoluând pentru echpa mare a francezilor timp de un sezon, între 2018 şi 2019. Ulteror, Bayer Leverkusen a plătit suma de 15 milioane de euro în schimbul transferului său. În 2023, Aston Villa îl transfera pe francez de la formaţia din Bundesliga, plătind 55 de milioane de euro.
